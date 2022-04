Mykołenko dostał list od stewarda. W środku 20 funtów. "Zabrakło mi słów"

Już ponad 40 dni Ukraina stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Niemal cała Europa solidaryzuje się z Ukraińcami i wyraża wsparcie w różny sposób. Wszędzie prowadzone są zbiórki na rzecz poszkodowanych. Solidarność z Ukraińcami wyraża się również na arenach sportowych. Właśnie dlatego rosyjska telewizja przerywa transmisje np. z meczów Bundesligi, ponieważ na banerach reklamowych znajdują się hasła wspierające Ukraińców.

Prawdę o tym, co dzieje się na Ukrainie, próbują przekazać też ukraińscy piłkarze. Wśród nich jest Witalij Mykołenko, obrońca Evertonu. "Chcę, aby cały świat wiedział, że armia rosyjska zabija teraz ludność cywilną we wszystkich miastach niepodległej Ukrainy. Rosyjskie media piszą, że bronią Doniecka i Ługańska, ale to nieprawda! Ciężko słyszeć zaniepokojony głos moich rodziców, którzy szukają możliwości ochrony siebie i pomocy innym, a ja nie mogę pomóc rodzicom. Proszę cały świat o pomoc mojej ojczyźnie. Jestem dumny, że jestem Ukraińcem" – pisał Mykołenko niedługo po wybuchu wojny.

W sobotę na jego Instagramie pojawił się kolejny, chwytający za serce post. Mykołenko grał w spotkaniu Evertonu z Manchesterem United (1:0). Po meczu otrzymał od jednego ze stewardów mały liścik.

"Dzisiaj po meczu otrzymałem od stewarda Tommy'ego list, który wpadł mi do serca i nie miałem słów, kiedy go otworzyłem. Mam nadzieję, że Tommy nie obrazi się na mnie za ten post" – napisał Mykołenko. Co było w liście? Co najmniej 20 funtów i dopisek: "Chwała Ukrainie. Proszę, przekaż te pieniądze na pomoc rodakom. Tommy".

"Chcę jeszcze raz podziękować temu człowiekowi o wielkim sercu, który stara się pomóc mojej ojczyźnie i wszystkim ludziom, którym nie jest obojętna Ukraina. Chwała Ukrainie" – dodał Mykołenko.