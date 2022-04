Guardiola ucina plotki łączące go z Brazylią. "Przedłużyłbym umowę o 10 lat"

Pod koniec lutego Tite ogłosił, że wraz z zakończeniem mundialu dobiegnie końca jego ponad sześcioletnia kadencja w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii. Dojdzie zatem do tego pod koniec listopada lub w grudniu, bowiem mundial potrwa od 21 listopada do 18 grudnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Niedługo potem hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że obecnie jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Tite na stanowisku jest Pep Guardiola. Menedżer Manchesteru City miał być faworytem szefa brazylijskiej federacji Ernaldo Rodrigueza, który ponoć miał zrobić wszystko, aby go zatrudnić.

Pep Guardiola ucina plotki

Plotki łączące trenera z Brazylią skomentował teraz sam szkoleniowiec. - Nie wiem, skąd się to wzięło. Nie dzisiaj, bądźmy poważni. Mam tu kontrakt i czuję się szczęśliwy. Jestem gotów zostać tu na zawsze. Przyszłość? Przedłużyłbym swój kontrakt o dziesięć lat, ale to nie jest odpowiednia chwila - powiedział wymownie na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Liverpoolem.

Guardiola wskazał powód, dlaczego na kolejny triumf w Lidze Mistrzów czeka już 11 lat

Manchester City kolejny rok z rzędu radzi sobie bardzo dobrze. Obecnie Obywatele są liderami Premier League, zagrają walczą też o półfinał Ligi Mistrzów, dlatego wydaje się, że Pep Guardiola nie miałby żadnych powodów, by odchodzić z klubu. Piątkowe słowa Guardioli mogą więc oznaczać otwartą drogę do przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu z The Citizens.

Pep Guardiola jest menedżerem Manchesteru City od lipca 2016 roku, a jego obecna umowa jest ważna do zakończenia przyszłego sezonu. Pod wodzą Hiszpana "The Citizens" trzykrotnie sięgali po mistrzostwo Anglii, czterokrotnie po Puchar Ligi Angielskiej, dwukrotnie po Tarczę Wspólnoty i raz po krajowy puchar.