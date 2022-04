Erik ten Hag ma zostać nowym trenerem Man United. Obecny już go zaakceptował

Chociaż długo wydawało się, że faworytami do pracy na Old Trafford są Zinedine Zidane czy Mauricio Pochettino, to w ostatnich dniach angielskie media zgodnie poinformowały, że od przyszłego sezonu trenerem Manchesteru United będzie Erik ten Hag. Obecny szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam miał zgodzić się na pracę w klubie, mimo że przestrzegł go przed tym jego rodak Louis van Gaal, który pracował na Old Trafford w latach 2014-2016.

- Erik to świetny trener, wiele razy już to pokazał. A taki trener to zawsze dobre rozwiązanie dla Manchesteru United. Ale moim zdaniem ten Hag powinien pracować w klubie piłkarskim, a nie komercyjnym. To lepsze rozwiązanie - mówił obecny selekcjoner reprezentacji Holandii.

Rangnick zaakceptował ten Haga

Zatrudnienie ten Haga w Manchesterze wydaje się tym bardziej prawdopodobne, że jego kandydaturę miał już zatwierdzić obecny szkoleniowiec United - Ralf Rangnick. Poinformował o tym znany włoski dziennikarz - Fabrizio Romano. Rangnick prowadzi zespół od grudnia zeszłego roku po tym, jak zastąpił zwolnionego Ole Gunnara Solskjaera.

Od początku wiadomo było, że Rangnick będzie dla klubu tylko opcją tymczasową. Niemiec miał pozostać w Manchesterze United do końca sezonu, a po nim przez dwa lata pełnić rolę doradczą. Wydaje się, że to właśnie z tych możliwości skorzystał, akceptując kandydaturę ten Haga.

52-letni Holender od 2017 roku jest trenerem Ajaksu Amsterdam. Z klubem wywalczył dwa mistrzostwa i dwa Puchary Holandii, a w sezonie 2018/19 doprowadził go do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie w dramatycznych okolicznościach przegrał z Tottenhamem. Wcześniej ten Hag pracował w Utrechcie, rezerwach Bayernu i Go Ahead Eagles.

Po 30 kolejkach Premier League Manchester United zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli. Klub z Old Trafford traci jednak tylko trzy punkty do Tottenhamu, który jest czwarty w tabeli i zajmuje miejsce premiowane grą w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.