Dwie gwiazdy bliskie odejścia z Chelsea. Klub w tarapatach

Ostatnie tygodnie są niezwykle trudne dla Chelsea. Klub znalazł się w poważnych kłopotach przez sankcje nałożone na właściciela, Romana Abramowicza. Dodatkowo z finansowania drużyny wycofują się kolejni sponsorzy, co może oznaczać, że angielski klub będzie zmuszony sprzedać kilku zawodników.

Chelsea bez Romelu Lukaku? Klub pod ścianą

Już od kilku tygodni pojawiają się plotki o możliwym odejściu dwóch napastników zespołu. Pierwszym z nich jest Romelu Lukaku. Belg dołączył do drużyny w sierpniu ubiegłego roku, opuszczając Inter Mediolan w szczytowej formie. W 95 spotkaniach rozegranych dla włoskiego klubu, Lukaku zdobył 64 bramki i zaliczył 14 asyst. Chelsea wierzyła, że piłkarz powtórzy te osiągnięcia w ich szeregach. Jednak już od samego początku Lukaku nie czuł się komfortowo w londyńskim zespole, notując zdecydowany spadek formy. W 35 spotkaniach tego sezonu 28-latek strzelił zaledwie 12 goli i zaliczył dwie asysty.

Trener Belgii naciska na transfer Lukaku. "Lato może być wielkim momentem"

Dodatkowo Belg jest tak sfrustrowany niemocą na Stamford Bridge, że poinformował Inter Mediolan o chęci powrotu do klubu. 28-latek jest nawet skłonny znacząco obniżyć swoją pensję (z 12 mln do 7,5 mln euro rocznie), by tylko wyrwać się z Londynu. Choć do niedawna wydawało się, że włoskiego klubu nie stać na kupno Belga, to jednak sytuacja uległa zmianie. Jak podaje portal "calciomercato.com" jeden z głównych sponsorów Inter Mediolanu potwierdził, że zrobi wszystko, by sprowadzić Lukaku do Włoch, nie tylko na zasadzie wypożyczenia.

Chelsea pożegna również Timo Wernera? 26-latek zainteresowany grą w Serie A

Drugim piłkarzem, który najprawdopodobniej opuści Chelsea, jest Timo Werner. Angielski klub sprowadził Niemca z RB Lipsk w lipcu 2020 roku za 53 mln euro. 26-latek, podobnie jak Lukaku świetnie radził sobie w poprzednim zespole, strzelając w 159 meczach 95 goli i zaliczając 40 asyst. Jednak w Chelsea Werner zdecydowanie obniżył formę. W trakcie dwóch sezonów rozegranych w angielskim klubie 26-latek wziął udział w 81 spotkaniach, w których zdobył zaledwie 19 bramek i tyle samo asyst.

Paul Pogba kuszony przez PSG. Francuz rozważa inną opcję

Jak informują dziennikarze "The Express" wielce prawdopodobne jest, że Werner opuści Londyn tego lata, mimo kontraktu ważnego do czerwca 2025 roku. Agenci Niemca wysłali już nawet ofertę do dwóch włoskich zespołów, AC Milanu oraz Juventusu. Najbardziej prawdopodobne wydaje się przejście do pierwszego z nich. W Juventusie Werner miałby problem w znalezieniu miejsca w wyjściowym składzie, ponieważ świetnie na środku ataku spisuje się Dusan Vlahovic.