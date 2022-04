Paul Pogba kuszony przez PSG. Francuz preferuje inny klub

Manchester United niemal od początku sezonu starał się nakłonić Paula Pogbę do przedłużenia kontraktu, ale negocjacje nie przyniosły efektów. Dodatkowo zespół od ponad roku nie przedstawił piłkarzowi żadnej konkretnej oferty. W obliczu faktu, że umowa Francuza wygasa 30 czerwca 2022 roku, na ten moment nic nie wskazuje, aby 29-latek pozostał w drużynie Ralfa Rangnicka. Latem pomocnik będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Pogba odrzucił ofertę PSG. Francuz zdeterminowany, by powrócić do Włoch

Na braku porozumienia 29-latka z Manchesterem United chcą skorzystać inne kluby, które stale monitorują rozwój sytuacji. Do walki o jednego z najlepszych pomocników w Europie włączyło się kilka zespołów. Najpoważniejszymi kandydatami są Real Madryt, Juventus oraz PSG. Jak donosi włoski portal "calciomercato.com", klub ze stolicy Francji złożył nawet konkretną ofertę Pogbie, ale piłkarz nie jest zainteresowany grą w tym zespole.

Co więcej, Pogba chciałby wrócić do Juventusu, w którym występował w latach 2012-2016. Francuz jest nawet gotowy na drastyczną obniżkę pensji (o połowę) w porównaniu z zarobkami uzyskiwanymi w Manchesterze United. To właśnie w 2016 roku z Allianz Stadium do Anglii trafił Pogba za ponad 100 mln euro. Wydaje się więc, że historia zatoczy koło.

Paul Pogba - jeden z najlepszych pomocników Starego Kontynentu

W tym sezonie Francuz rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył dziewięć asyst. Wynik ten mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie kontuzja uda, przez którą 29-latek pauzował prawie trzy miesiące. Problemy zdrowotne wyeliminowały Pogbę z gry w 14 meczach.