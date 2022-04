Rodrigo zachwycony reprezentantem Polski. "Niesamowicie ważny zawodnik"

30 meczów, jedna bramka i dwie asysty - to dorobek Mateusza Klicha w tym sezonie w barwach Leeds United. Chociaż zespół Jessego Marscha czeka trudna walka o utrzymanie w Premier League, a reprezentant Polski nie gra już tak dobrze jak w poprzednich latach, to wciąż cieszy się on wielkim szacunkiem u kolegów z drużyny.

Najlepszym dowodem na to jest wywiad, jakiego udzielił napastnik Leeds United, 27-krotny reprezentant Hiszpanii - Rodrigo Moreno. 31-latek rozmawiał z Tomaszem Ćwiąkałą w magazynie "Jej wysokość Premier League", w którym omawiane są kolejki ligi angielskiej.

- Oczywiście, że już mu pogratulowałem awansu. Bardzo się cieszę, że zagracie na najbliższym mundialu. Klich jest piłkarzem, który potrafi połączyć ciężką pracę na boisku z wysokojakościowym graniem. Nie widziałem zbyt wielu takich zawodników - powiedział Rodrigo.

Rodrigo zachwala Klicha

I dodał: - Kiedy jest w odpowiedniej formie, pojawia się praktycznie wszędzie na boisku. A przy tym, pomimo całego dystansu, który pokonuje na murawie, w żaden sposób nie cierpi jego technika i podejmowanie mądrych decyzji. To dla nas niesamowicie ważny zawodnik. Odgrywał w Leeds ważną rolę już wtedy, kiedy zespół walczył o awans, a także w kolejnych sezonach Premier League. Bardzo lubię grać z Mateuszem, bo też po prostu dobrze się rozumiemy.

Rodrigo jako junior grał w młodzieżowych zespołach Realu Madryt. Stamtąd trafił do Benfiki, która wypożyczała go do Boltonu oraz Valencii. To właśnie w tym drugim klubie Rodrigo grał w latach 2015 - 2020. Do Leeds Hiszpan trafił latem 2020 roku.

W poprzednim sezonie Rodrigo rozegrał 31 meczów, strzelił dziewięć goli i miał trzy asysty. W tych rozgrywkach Hiszpan ma na koncie 27 występów pięć goli i asystę.