Zwrot akcji ws. Matty'ego Casha. Polak z nowym kontraktem

Matty Cash znajduje się w bardzo dobrej formie w ostatnich tygodniach. Reprezentant Polski został nominowany do nagrody najlepszego piłkarza marca w Premier League i dodatkowo awansował z biało-czerwonymi na mistrzostwa świata w Katarze po wygranej ze Szwecją (2:0). Dobra gra Casha zwróciła też uwagę najlepszych klubów w Europie, z Atletico Madryt na czele, które chce go sprowadzić po zakończeniu sezonu. W tym przypadku może jednak dojść do zwrotu akcji.

Matty Cash przedłużył kontrakt z Aston Villą. Hitowy transfer wykluczony?

Matty Cash został nagrodzony za swoje ostatnie występy w barwach Aston Villi. Klub postanowił przedłużyć z nim umowę do końca czerwca 2027 roku. Poprzedni kontrakt Polaka z "Lwami" był ważny do lata 2025 roku. - Jestem szczęśliwy, to kolejny dzień, w którym ja i moja rodzina możemy czuć się dumny. Dziękuję klubowi za zaufanie, to kolejny krok we właściwym kierunku. Chcę robić postępy każdego dnia i stawać się coraz lepszym. Czuję się tu, jak w domu. Jestem tutaj od kilkunastu miesięcy, ale czas minął tak szybko - powiedział Cash, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

"Jestem szczęśliwy z przedłużenia umowy z Aston Villą na kolejne pięć lat. Uwielbiam grać tutaj i nie mogę się doczekać kontynuacji tej przygody. Dziękuję trenerowi i każdej osobie w klubie za szansę, ale też dziękuję fanom za wsparcie" - dodał Cash na Twitterze. To może zatem oznaczać, że transfer Polaka do Atletico Madryt nie zostanie zrealizowany. Aston Villa wcześniej wyceniła Casha na 40 milionów euro i w przypadku spełnienia wymagań Polak stałby się jednym z najdrożej sprzedanych zawodników przez "Lwy".

Drożej sprzedanymi piłkarzami w historii klubu byliby wtedy tylko Jack Grealish (117,5 mln euro do Manchesteru City w 2021 roku) i Christian Benteke (46,5 mln euro do Liverpoolu w 2015 roku). Matty Cash zagrał w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Aston Villa zajmuje 10. miejsce w tabeli z 36 punktami i ma 14 punktów przewagi nad strefą spadkową.