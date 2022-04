Bajeczny kontrakt najdroższego Anglika w historii. Piłkarz zarobi fortunę

Grealish jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych graczy Premier League. Piłkarz latem ub. roku przeszedł do Manchesteru City za ok. 100 mln funtów, stając się najdroższym angielskim graczem w historii. Teraz zawodnik "The Citizens" po raz kolejny może zgarnąć niemałą sumę.

REKLAMA

Zobacz wideo Startuje Premier League. "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

Trener Man United dał się wciągnąć w pyskówkę w trakcie meczu

Jak podaje "The Athletic" 26-latek ma podpisać kontrakt sponsorski z Gucci. Negocjacje z domem mody są już na finiszu, a sam piłkarz za podpis miałby zgarnąć "siedmiocyfrową" sumę - podaje portal. Na jej mocy piłkarz zostałby twarzą marki.

Guardiola wskazał powód, dlaczego na kolejny triumf w Lidze Mistrzów czeka już 11 lat

Włoska marka rzadko nawiązuje współpracę ze sportowcami, dlatego kontrakt Grealisha z pewnością będzie mocno ekskluzywny. Piłkarz parę razy był sfotografowany z logiem firmy, Szczegóły kontraktu piłkarza Manchesteru City nie są znane, ale niewątpliwie zarobi on na nim wiele milionów funtów.