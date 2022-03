Piłkarz Chelsea podpadł obrońcom praw zwierząt [WIDEO]

W tym roku najbardziej znanym przypadkiem łamania praw zwierząt przez piłkarza Premier League był film z udziałem Kurta Zoumy, który na początku lutego znęcał się nad kotem, a później uderzył go otwartą dłonią prawej ręki. Fundacja RSCPA pracuje nad tym, aby bracia Zouma, obecni na nagraniu, stanęli przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami. "Będziemy w stanie ujawnić więcej informacji, gdy zostanie potwierdzona data" - poinformowała fundacja w oświadczeniu. RSPCA zwróciła uwagę na kolejny przypadek, gdzie może dochodzić do łamania praw zwierząt.

Ben Chilwell brał udział w przeciąganiu liny nad tygrysem. Zareagowała fundacja broniąca praw zwierząt

Teraz obrońcom praw zwierząt podpadł kolejny piłkarz z Premier League. Brytyjska gazeta "The Sun" opublikowała nagranie z udziałem Bena Chilwella w zoo na Florydzie. Zawodnik Chelsea postanowił wziąć udział w zabawie, w której przeciągał linę wraz ze znajomymi, a po drugiej stronie znajdował się tygrys. Chilwell wybrał się do Stanów Zjednoczonych w trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej. Chelsea nie zareagowała na nagranie, natomiast sytuacją zainteresowała się fundacja RSPCA, zajmująca się ochroną praw zwierząt.

"Naszym zdaniem takie zachowanie nie promuje szacunku do tych dzikich zwierząt. To nie powinno być przedstawiane w celach rozrywkowych. Zoo często twierdzą, że ich celem jest edukacja społeczeństwa i mają pozytywny wpływ na zachowanie odwiedzających. Ale rozumiemy, że zoo mogło sądzić, że taka zabawa w przeciąganie liny może dawać kotom okazję do aktywności fizycznej, ale jest wiele innych alternatyw" - pisze RSPCA w oficjalnym komunikacie.

Ben Chilwell doznał kontuzji kolana w trakcie meczu z Juventusem, który odbył się 23 listopada zeszłego roku (4:0). Anglik przeszedł operację pod koniec 2021 roku i nie zagra do końca tego sezonu. Chilwell zagrał 12 spotkań w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę.