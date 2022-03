"Man United to nie jest klub piłkarski" - zaskakujące słowa słynnego trenera

W ostatnich tygodniach media miały dwóch faworytów w kontekście objęcia posady trenera Manchesteru United - Mauricio Pochettino (PSG) oraz Erika ten Haga (Ajax Amsterdam). Notowania Holendra ostatnio bardzo wzrosły, a szkoleniowiec miał wywrzeć dobre wrażenie na spotkaniu z klubowymi działaczami. Gary Neville uważa, że władze Manchesteru United mają oficjalnie ogłosić decyzję do 30 marca, natomiast wcześniej brytyjskie media podawały, że klub daje sobie czas do końca kwietnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Louis van Gaal odradza ten Hagowi pracę w Manchesterze United. "Komercyjny klub"

Dziennikarze zapytali Louisa van Gaala na konferencji prasowej reprezentacji Holandii o przyszłość Erika ten Haga. Czy jego zdaniem obecny trener Ajaksu Amsterdam poradziłby sobie w Anglii? - Erik to świetny trener, wiele razy już to pokazał. A taki trener to zawsze dobre rozwiązanie dla Manchesteru United. Ale moim zdaniem ten Hag powinien pracować w klubie piłkarskim, a nie komercyjnym. To lepsze rozwiązanie - powiedział van Gaal.

Louis van Gaal pracował w Manchesterze United w latach 2014-2016. Klub pod jego wodzą zdobył FA Cup w sezonie 2015/2016 i podczas dwóch lat pracy z "Czerwonymi Diabłami" zajmował 4 i 5. miejsce w tabeli Premier League. Później Holendra zastąpił Jose Mourinho, a jak pracę w Manchesterze United rozpoczął Ole Gunnar Solskjaer, to van Gaal krytykował jego filozofię gry i uważał, że klub może wygrać Ligę Mistrzów dzięki pracy Jose Mourinho. Louis van Gaal jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Holandii.

Manchester United zajmuje obecnie szóste miejsce z 50 punktami i traci cztery punkty do Arsenalu, zajmującego ostatnie miejsce gwarantujące grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Niezmiennie liderem jest Manchester City z 70 punktami. Manchester United zagra kolejny mecz w lidze przeciwko Leicester City - to spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 18:30.