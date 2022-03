Kolejne spotkanie ws. nowego trenera Manchester United. Jest faworyt

Jak dotąd nie wiadomo, kto będzie menedżerem Manchesteru United po zakończeniu obecnego sezonu. Jedno jest jasne - Ralf Rangnick przestanie pełnić tę funkcję, jednak pozostanie na Old Trafford w roli doradcy zarządu. Lista kandydatów do jego zastąpienia co prawda nie była długa, ale póki co nie było żadnych konkretów w tej sprawie.

Erik ten Hag jednym z kandydatów

Od jakiegoś czasu media spekulowały, że władze Manchesteru United będą chciały przekonać do pracy na Old Trafford Erika ten Haga. Holender był faworytem władz klubu dzięki jego świetnej pracy w Ajaksie Amsterdam, jednak według najnowszych ustaleń Santiego Aouny z portalu "Foot Mercato", obecnie sytuacja wygląda inaczej.

Do dyskusji na temat rzekomej pracy ten Haga w Manchesterze włączył się były trener "Czerwonych Diabłów" Louis van Gaal. - MU to klub komercyjny. Trener zawsze ma w nim trudno. Nie będę nadzorował kariery ten Haga, może sam do mnie zadzwoni. Ale powinien wybrać klub piłkarski, a nie komercyjny - powiedział.

Pochettino faworytem do objęcia Manchesteru United

Według najnowszych ustaleń władze Manchesteru United są zdeterminowane, aby po sezonie drużynę objął Mauricio Pochettino. Obecnie Argentyńczyk jest jeszcze menedżerem PSG, jednak sporo wskazuje na to, że sternicy francuskiego klubu nie są z niego zadowoleni i po sezonie rozwiążą z nim umowę.

W ostatnich dniach Pochettino miał odbyć dwa spotkania z przedstawicielami Manchesteru United. Angielskie media spekulują, że przedmiotem ich rozmów miało być właśnie przejęcie zespołu od nowego sezonu. Póki co jednak nie pojawiły się żadne oficjalne potwierdzenia.