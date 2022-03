Kibic zaatakował Matty'ego Casha. Teraz dwa razy pomyśli nim znów zrobi taką głupotę

Przypomnijmy, chodzi o wydarzenia z 22 stycznia podczas meczu Aston Villi z Evertonem. Drużyna Casha pokonała drużynę z Goodison Park 1:0, a autorem decydującej bramki był Emiliano Buendia.

Matty Cash zachwyca w Premier League. Reprezentant Polski doceniony

Gdy zawodnicy Aston Villi cieszyli się z gola, w ich kierunku poleciały plastikowe butelki. Cash i Lucas Digne padli na murawę, a brytyjska policja szybko zatrzymała sprawcę. Był to 19-letni Roger Tweedle. Sprawca tłumaczył się, że "poszedł za głosem tłumu", a do tego w rzuconej przez niego butelce była jedynie mała ilość soku. I choć tuż po zatrzymaniu był przekonany, że to, co zrobił nie było przestępstwem, to jednak dość szybko okazał skruchę.

Teraz, jak informuje Sky Sports, 19-latek usłyszał już wyrok. Tweedle został skazany na osiem tygodni pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dodatkowo sąd nałożył na niego czteroletni zakaz stadionowy i 100 godzi prac społecznych.

Matty Cash został ukarany za bardzo ładny gest. Ale to już się nie powtórzy

- Rzucanie plastikową lub szklaną butelką i uderzenie kogoś w twarz to poważna sprawa. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Fakt, że wydarzyło się to podczas spotkania piłkarskiego, zwiększa tylko wagę przestępstwa - tak uzasadniał swój wyrok sędzia James Clarke.

Po 29. kolejkach Premier League, "The Villers" z dorobkiem 36 punktów plasują się na dziewiątym miejscu w tabeli, natomiast Everton z 25 punktami na koncie zajmuje 17 miejsce i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.