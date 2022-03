Trzy kluby biją się o Paula Pogbę. Zaskakujące propozycje

Manchester United praktycznie od początku tego sezonu starał się nakłonić francuskiego pomocnika do złożenia podpisu pod nowym kontraktem. Negocjacje nie dawały jednak żadnych efektów. W obliczu faktu, że umowa Pogby wygasa za niego ponad trzy miesiące, na ten moment nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do jej przedłużenia.

Trzy kluby w kolejce po Pogbę

"Sky Sports" poinformowało, że choć "Czerwone Diabły" od dawna starają się o zatrzymanie Pogby, od lata ubiegłego roku klub nie przedstawił mu żadnej konkretnej oferty. Na sytuacji tej chcą skorzystać inne klasowe drużyny, które stale monitorują rozwój sytuacji. Mowa o Realu Madryt, PSG i Juventusie.

Wszystkie te kluby regularnie pojawiają się wśród potencjalnych przyszłych pracodawców Francuza. Jeśli chodzi o PSG, ewentualne przybycie 29-latka miałoby być możliwością na wzmocnienie francuskiej grupy w szatni. Juventus z kolei byłby dla niego powrotem na "stare śmieci". W barwach "Starej Damy" występował bowiem w latach 2012-2016.

Angielskie kluby również chcą Pogbę

Stacja "Sky Sports" podała, że zainteresowanie francuskim pomocnikiem wyraziły również dwa angielskie kluby. Co prawda nie podano, o które drużyny chodzi, jednak dziennik "The Sun" twierdzi, że są to Aston Villa i Newcastle United. Są to rzecz jasna jedne z najmniej oczekiwanych kierunków, jakie 29-latek mógłby obrać.

W obecnym sezonie Paul Pogba rozegrał 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował dziewięć asyst. Przez prawie trzy miesiące był poza boiskiem z powodu kontuzji uda, wskutek czego przegapił 14 meczów.