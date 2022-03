Pogba szczery jak nigdy. Poważny problem zaczął się od Mourinho

Paul Pogba w 2016 roku wrócił do Manchesteru United z Juventusu za 105 milionów euro. W tym samym czasie nowym menedżerem "Czerwonych Diabłów" został Jose Mourinho. Jak wyznał Francuz w rozmowie z "Le Figaro", nie najlepsze relacje z "The Special One" przyczyniły się u niego do rozwoju depresji.

Szczere wyznanie Paula Pogby. Francuz zmagał się z depresją, gdy pracował z Mourinho

- Doświadczyłem tego, ale o tym nie mówiłem. Czasami nawet nie wiesz, że masz depresję. Po prostu chcesz się odizolować, ale to niewątpliwie jedna z oznak. Wszystko zaczęło się za kadencji Jose Mourinho. Zadawałem sobie pytania, zastanawiałem się, czy nie zawiniłem, bo nigdy w życiu nie doświadczyłem takich chwil - powiedział.

Początkowo wszystko szło dobrze. United wygrali Puchar Ligi Angielskiej i Ligę Europy. Stan mentalny Pogby pogorszył się jednak, gdy Mourinho pozbawił go funkcji wicekapitana drużyny. Portugalczyk miał podobno zastrzeżenia do podejścia piłkarza do jego obowiązków. Dwa miesiące później Mourinho został zwolniony po serii rozczarowujących wyników.

- Oczywiście, że zarabiamy dużo pieniędzy. Naprawdę nie narzekamy, ale jak każdy, mamy w życiu trudniejsze chwile. Czy to, że zarabiasz duże pieniądze, oznacza, że zawsze musisz być szczęśliwy w życiu? To tak nie działa. Ale w piłce nożnej to nie jest w porządku. Nie jesteśmy superbohaterami, tylko ludźmi - stwierdził francuski pomocnik.

Paul Pogba wyznał, że w trudnych chwilach pomógł mu wspólny czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi. Zasięgnął też rady Patrice'a Evry, który także zmagał się z depresją.

- W trudnych czasach skupiałem się na rodzinie i przyjaciołach. Mimo wszystko nie opuszczała mnie chęć wygrywania meczów czy poprawy własnych umiejętności. Nie chcę, aby negatywne chwile sprawiły, że zapomnę o wszystkim, co osiągnąłem - powiedział.

- Dużo rozmawiałem z Patrice'em Evrą. Byli gracze, którzy sami tego doświadczyli, od razu cię zrozumieją. Mój najlepszy przyjaciel, żona czy syn mogą być moimi psychologami. Możliwość wyładowania całej tej wściekłości jest obowiązkowa - podsumował piłkarz.

Paul Pogba obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Francji, którą czekają w marcu dwa mecze towarzyskie. Najpierw "Trójkolorowi" zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a następnie z Republiką Południowej Afryki. 29-latek w tym sezonie rozegrał dla Manchesteru United 23 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dziewięć asyst.

