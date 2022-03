Nowy trener Manchesteru United jeszcze w tym tygodniu. Neville nie ma wątpliwości

Manchester United w obecnym sezonie znów rozczarowuje swoich kibiców. Pewne już jest, że piąty rok z rzędu klubowej gabloty nie wzbogaci żadne trofeum. "Czerwone Diabły" odpadły już z Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii, a w Premier League tracą aż 20 punktów do lidera, czyli Manchesteru City. Drużyna prowadzona przez Ralfa Rangnicka niemal na każdym kroku jest krytykowana.

REKLAMA

Zobacz wideo

Manchester United wkrótce ogłosi nazwisko nowego trenera? Rozpoczął spotkania z kandydatami

Zarząd klubu jest w trakcie poszukiwania menadżera, który pokieruje drużyną od nowego sezonu. Od kilku tygodni wiadomo, że głównymi faworytami do objęcia posady na Old Trafford są Mauricio Pochettino i Erik Ten Hag. Jak się okazuje, obecnie wyżej mogą stać akcje Holendra, gdyż w poniedziałek spotkał się on oficjalnie z przedstawicielami Manchesteru United, donoszą Sky Sports i "Daily Mail".

Roman Abramowicz nie wypisuje się z futbolu. Zamierza kupić nowy klub

Ten Hag podobno zrobił bardzo dobre wrażenie na działaczach angielskiego klubu. Zachwyciła ich wizja prowadzenia zespołu, którą przedstawił. Holender coraz lepiej posługuje się także językiem angielskim, co jest niezwykle ważne dla Manchesteru United. Na razie jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły, a klub ma odbyć podobne rozmowy także z innymi kandydatami.

Zdaniem legendarnego obrońcy "Czerwonych Diabłów", a obecnie eksperta Sky Sports, Gary'ego Neville'a, klub już w ciągu najbliższych dni ogłosi nazwisko nowego trenera. Zdaniem Anglika świadczy o tym właśnie rozpoczęty proces rekrutacyjny.

"Według doniesień ten Hag odbył w tym tygodniu rozmowy z klubem. Jeżeli rozpoczęły się już formalne przesłuchania, a proces ten jest tak publiczny, to spodziewałbym się ogłoszenia nowego szkoleniowca w ciągu około tygodnia" - stwierdził Neville.

Dodał także pod swoim wpisem ankietę, w której internauci mogli głosować, kogo wolą zobaczyć na ławce trenerskiej United, Erika Ten Haga, czy Mauricio Pochettino. Holender zdecydowanie wygrał, uzyskując ponad 80 procent z 200 tys. głosów. Co ciekawe Gary Neville przyznał w kolejnym wpisie, że on osobiście zatrudniłby Pochettino. Pozostaje zatem czekać, na kogo finalnie zdecydują się władze Manchesteru United.

Czterech Polaków rozpoznanych w Glasgow. "Nikt nie zadał sobie trudu"