Manchester United przekazał za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej smutne informacje. 21 marca w wyniku ataku wojsk rosyjskich na Ukrainie, zginął Aleksander Kukin, zagorzały fan "Czerwonych Diabłów". Samochód, w którym znajdował się mężczyzna wraz z rodziną, został ostrzelany.

Manchester United oddał hołd zmarłemu kibicowi z Ukrainy. Poruszający wpis na stronie klubu

"Rodzina United łączy się w bólu z Kyiv Reds po stracie Aleksandra Kukina. Niech spoczywa w pokoju" - przekazano na Twitterze.

Małżonka oraz córka Aleksandra Kukina przeżyły atak i trafiły do szpitala, gdzie dochodzą do siebie. Manchester United zapowiedział, że szuka sposobów, by pomóc bliskim swojego wiernego kibica. W specjalnym wpisie doceniono wkład mężczyzny w rozwój społeczności fanów drużyny w Ukrainie. Zwrócono uwagę, że w 2002 roku był jednym z założycieli fanklubu "Kyiv Reds".

"W ostatnich latach zobowiązania rodzinne sprawiły, że nie mógł poświęcić tyle czasu fanklubowi, ale jego entuzjazm pozostał" - czytamy na stronie manutd.com. Przekazano także, że w trakcie pogrzebu, w trumnie Aleksandra Kukina znalazła się pamiątka związana z Manchesterem United, symbolizująca jego miłość do drużyny.

Manchester United od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę stanowczo potępia działania agresora. Dzień po ataku sił Władimira Putina na naszych wschodnich sąsiadów klub zerwał współpracę ze swoim sponsorem, rosyjską linią lotniczą Aeroflot. 26 lutego przed meczem z Watfordem oba zespoły zaprezentowały baner z napisem "Pokój". W trakcie rozgrzewki przed derbami Manchesteru piłkarze "Czerwonych Diabłów" wystąpili natomiast w koszulkach z napisem "No War".

