Media: Zmiana trenera w Manchesterze United. Oto nowy faworyt. Szedł łeb w łeb z Pochettino

Manchester United w zeszłym tygodniu ostatecznie zaprzepaścił swoje szanse na zdobycie jakiegokolwiek trofeum. Cristiano Ronaldo i spółka odpadli z Ligi Mistrzów po rywalizacji z Atletico Madryt. Nie wygrają również krajowych pucharów, a w lidze zajmują dopiero szóste miejsce, które daje prawo gry w Lidze Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

Sprawiedliwość dopadła Rosjankę. Zamiast medalu hańba i wstyd

W nowym sezonie zespół poprowadzi już nowy trener. Od dawna wiadomo było, że nominacja na to stanowisko Ralfa Ragnicka to tylko rozwiązanie tymczasowe. Dość powiedzieć, że Rangnick, według mediów, sam miał brać udział w filtrowaniu kandydatów na nowego szkoleniowca, ponieważ później ma zostać konsultantem klubu. Od dawna również trwają spekulacje na temat tego, kto mógłby zastąpić Niemca. Jak donoszą angielskie media, w klubie mają już swojego faworyta. To Erik ten Hag, aktualny trener Ajaksu Amsterdam.

Manchester zdecydował. Chce Erika ten Haga

Jak piszą dziennikarze "Daily Mail", na liście było kilku kandydatów. Najmniejsze szanse dawano takim trenerom jak Brendan Rodgers czy Ralph Hasenhuettl. Dosyć zaskakująca była kandydatura Thomasa Tuchela, aktualnego szkoleniowca Chelsea. Niemiec mógłby zmienić pracodawcę w wyniku problemów, z jakimi boryka się Chelsea od czasu nałożenia sankcji na Romana Abramowicza. Nawet jeśli by tak było, to sprawa może przeciągnąć się o kolejne miesiące, a Manchesterowi zależy na czasie. Włodarze chcą, żeby nowy trener jak najszybciej rozpoczął pracę z zespołem.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Tak Piotr Lisek zareagował na rekord Duplantisa. Gdzie jest Polak? "Coś nie pykło"

W czołówce wyścigu o stanowisko trenera Manchesteru United zostały dwa nazwiska. Wspomniany już Ten Hag oraz Mauricio Pochettino, który najpewniej odejdzie z PSG po kolejnej klęsce w Lidze Mistrzów. Według angielskich dziennikarzy po przeanalizowaniu obu kandydatur władze Manchesteru uznały, że najlepszym wyborem będzie ten Hag. Nie bez znaczenia może być też to, o czym niedawno informował hiszpański "AS". Na współpracę z Holendrem pozytywnie ma zapatrywać się przede wszystkim Cristiano Ronaldo.

Erik ten Hag jest szkoleniowcem Ajaksu Amsterdam od końca 2017 roku. Z drużyną dwukrotnie sięgnął po podwójną koronę czyli wygrał i ligę, i krajowy puchar. W sezonie 2018/19 doszedł z zespołem do półfinału Ligi Mistrzów eliminując po drodze m.in. Real Madryt i Juventus. Kontrakt ten Haga z Ajaksem wygasa w czerwcu 2023 roku, więc Manchester będzie musiał za niego zapłacić.

Dyskwalifikacja za popieranie Putina. "Hańba nr 1 dla świata szachów"