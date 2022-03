Mateusz Klich pokazał twarz po meczu. Nokaut. Wyrosła mu "piłka golfowa"

Mateusz Klich zderzył się z Robinem Kochem w pierwszej połowie meczu z Wolverhampton. Polak został trafiony w głowę i upadł na murawę, z której nie podnosił się przez kilkanaście sekund. Twarz Klicha wyglądała, jakby wcześniej stoczył walkę w MMA, a podczas transmisji było widać, że pomocnik doznał rozcięcia ruchu brwiowego.

Jesse Marsch stracił przez urazy nie tylko Klicha, ale też Patricka Bamforda, Diego Llorente i Iliana Mesliera. Mimo wyniku 0:2 po pierwszej połowie Leeds United zdołało wygrać 3:2 z Wolverhampton.

Klich przekazał dobre informacje kibicom. I "podziękował" Robinowi Kochowi

Mateusz Klich zabrał głos po meczu z Wolverhampton Wanderers, jednocześnie uspokajając kibiców. Pomocnik reprezentacji Polski czuje się dobrze. - Co to był za mecz. Wszystko ze mną w porządku, nie ma na co patrzeć. Robin, dziękuję Ci za te kilka dni wolnego - napisał Klich na Instagramie. Polak dodał też zdjęcie, na którym dobrze widać spuchnięty policzek, wyglądający jak piłka golfowa. - Czy ktoś może nie zgubił Pro V1 (jeden z rodzajów piłek golfowych - dop.red)? - zapytał Klich.

- Przepraszam za tego "pstryczka" - napisał Koch na Instagramie, w odpowiedzi na wpis Mateusza Klicha, przepraszając go za całe zdarzenie. Pomocnik reprezentacji Polski opublikował potem zdjęcie z piwem i pizzą, po którym stwierdził, że jego regeneracja przebiega naprawdę dobrze. Klich nie został powołany do reprezentacji Polski na marcowy finał baraży ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy ze względu na zawieszenie za kartki.

Mateusz Klich pozostaje ważnym zawodnikiem Leeds United po tym, jak Jesse Marsch zastąpił Marcelo Bielsę na stanowisku trenera "Pawi". Pomocnik zagrał w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował dwie asysty. Kontrakt Klicha z Leeds United jest ważny do końca czerwca 2024 roku.