Cristiano Ronaldo namaścił nowego trenera Manchesteru United? Chce z nim pracować

Cristiano Ronaldo wrócił na Old Trafford przed rozpoczęciem tego sezonu. Początek jego przygody z "Czerwonymi Diabłami" był imponujący - Portugalczyk strzelał jak na zawołanie. Później jednak drużyna zaczęła grać coraz słabiej, a trenerem został Ralf Rangnick. Nie rozwiązało to jednak problemów.

Ronaldo niezadowolony ze współpracy z Rangnickiem

Najnowsze informacje na temat Manchesteru United przekazał madrycki dziennik "AS". Dziennikarze poinformowali, że niemiecki trener ma pożegnać się z klubem, z czego Ronaldo może być zadowolony. Portugalczyk miał być niezadowolony z metod szkoleniowych Rangnicka, a media już jakiś czas temu informowały, że obaj nie mają ze sobą zbyt dobrych relacji.

Co więcej, Ronaldo miał być również niezadowolony z metod szkoleniowych preferowanych przez niemieckiego trenera. Portugalczyk miał stwierdzić, że Rangnick nie jest szkoleniowcem, który powinien prowadzić tak mocny klub jak Manchester United.

Ronaldo ma zostać w Manchesterze

Według dziennika "AS" władze klubu z Old Trafford mają podobne odczucia. Rzekomo miały żałować powierzenia obowiązku prowadzenia pierwszego zespołu Niemcowi, dlatego już teraz mówi się o rozstaniu z nim.

Co do samego Ronaldo, dziennikarze są niemal przekonani, że nie odejdzie on z Manchesteru po tym sezonie. Co prawda początkowo twierdzono, że Portugalczyk pożegna się z klubem w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów, jednak obecnie sytuacja jest inna. Podobno z optymizmem patrzy również na potencjalną współpracę z Erikiem ten Hagiem, który jest przymierzany do objęcia "Czerwonych Diabłów".