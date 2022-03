Kuriozalne sceny w Anglii. Kibic przyczepił się do słupka. "Sytuacja jest awaryjna"

W cieniu czwartkowych spotkań Ligi Europy oraz meczów Ligi Konferencji UEFA odbył się zaległy mecz 20. kolejki Premier League, w którym Everton zmierzył się z Newcastle. Na początku drugiej połowy spotkanie zostało jednak przerwane na kilka minut.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ostatnia szansa na kupno Chelsea. Miliarderzy mają mało czasu

Na murawie pojawił się nieoczekiwany gość, który błyskawicznie przywiązał się za pomocą opaski zaciskowej do słupka bramki. Nie było łatwo go uwolnić, bo przyczepił się na wysokości szyi. Akcja trwała kilka minut. Kibic był ekologicznym aktywistą, na jego koszulce widniał napis "Just Stop Oil", co można przetłumaczyć jako "Po prostu zatrzymajcie ropę". Stewardzi i ochroniarze poradzili sobie jednak z intruzem.

- Aktywiści promujący kampanie "Just Stop Oil" przekonują, że mogą trafić do więzienia, jeśli to będzie konieczne, by zablokować rafinerię ropy naftowej w Wielkiej Brytanii. Ich kampania ma powstrzymać poszukiwanie nowych paliw kopalnych w kraju - czytamy na portalu theecologist.org.

- Jest 2022 rok, więc nadszedł czas, aby spojrzeć w górę i coś zrobić, a nie tylko stać z boku. Sytuacja naprawdę jest awaryjna. Każdy kolejny raport mówi, że nasza przyszłość będzie tragiczna, a mój rząd mówi, żebym się nie martwił i płacił na emeryturę - "Daily Mirror" cytuje złapanego aktywistę.

Bitwa Ronaldo - Rangnick rozstrzygnięta. Manchester United popełnił błąd

Mecz wznowiono, a najwięcej emocji przyniosła końcówka. Od 83. minuty gospodarze grali w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał Allan. Na pierwszego i jedynego gola w tym meczu trzeba było czekać do doliczonego czasu gry, gdy Alex Iwobi z bliska pokonał bramkarza. Asystę zanotował Dominic Calvert-Lewin, a dla byłego napastnika Arsenalu była to dopiero trzecia bramka w sezonie. Latem Everton kupił go z Arsenalu za 30 milionów euro.

Sytuacja w tabeli Premier League

Dzięki wygranej Everton przerwał serię czterech porażek. Drużyna Franka Lamparda zajmuje dopiero 17. miejsce. Dopiero, bo miała bić się o europejskie puchary. Newcastle jest 14. Liderem Premier League jest Manchester City, który po 29 meczach ma punkt przewagi nad Liverpoolem.