Sensacyjne wieści z Anglii. Legendarny piłkarz Chelsea chce kupić klub

Chelsea FC wkrótce będzie mieć nowego właściciela. Brytyjski rząd nałożył na Romana Abramowicza szereg sankcji, za jego bliską współpracę z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji, który blisko miesiąc temu wydał swoim wojskom rozkaz ataku na Ukrainę. Rosyjski oligarcha nie może dysponować zgromadzonym na Wyspach Brytyjskich majątkiem, a więc i klubem piłkarskim, którym zarządza od 2003 roku.

Legenda Chelsea włącza się do ratowania klubu. Chce przejąć "The Blues" od Abramowicza

Brytyjski rząd pozwolił na zmianę właściciela Chelsea, pod warunkiem, że pieniądze ze sprzedaży klubu nie trafią do rąk Abramowicza. Potencjalni kupcy tylko do piątku mają czas na składanie swoich ofert. Jak podaje "Daily Mail", jedną z osób, które chcą przejąć klub jest Gianluca Vialli. Włoch to były zawodnik i trener "The Blues".

Vialli (oraz jego firma Tifosy Capital & Advisory), połączył siły z angielskim miliarderem Nickiem Candym. To potentat branży deweloperskiej i od dziecka wierny kibic Chelsea. Razem chcą stworzyć konsorcjum, które przejmie klub z rąk Romana Abramowicza i zadbać, by Chelsea nadal była klubem europejskiej czołówki.

"Jestem dumny i zaszczycony, że mogę wesprzeć Pana Candy'ego w staraniach o wykupienie Chelsea Football Club" - przekazał Gianluca Vialli w oświadczeniu dla "Daily Mail".

"Spotkałem się z Nickiem Candym przy wielu okazjach w ciągu ostatnich kilku tygodni i w pełni wspieram jego wizję i zaangażowanie, by uczynić Chelsea rozpoznawalną na całym świecie, jednocześnie starając się o podtrzymanie sukcesów na boisku. Wspólnie mamy cel, by w przypadku udanej operacji zakupu być najlepszymi opiekunami klubu, wiedząc, że reagowanie na obawy kibiców to najważniejsze zadanie właścicieli" - dodał.

"Pan Candy jest ambitny, ale myśli realistycznie. Jest znakomitym przedsiębiorcą i zaimponował mi jego entuzjazm w rozpoczęciu nowej ery dla klubu. Cieszę się, że angielski biznesmen prowadzi konsorcjum, które wprowadzi różnorodne doświadczenie i działania w celu uczynienia Chelsea lepszym zespołem ku uciesze kibiców" - podsumował.

Gianluca Vialli to niezwykle ważna postać w historii Chelsea FC. Włoch występował w londyńskim klubie w latach 1996-1999. W tym czasie rozegrał 58 spotkań i zdobył 21 goli. Od 1998 do 2000 roku pełnił funkcję menadżera "The Blues" (początkowo grającego). Vialli stał się ikoną Chelsea, gdyż przywdziewał jej koszulkę w jednym z najlepszych okresów klubu przed epoką Romana Abramowicza. Z klubem wygrał m.in. Puchar Anglii, Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy.

