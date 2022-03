Dramat Paula Pogby. "Ostatniej nocy spełnił się najgorszy koszmar dla naszej rodziny"

Pomocnik Manchesteru United poinformował o napadzie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do zajścia miało dojść w trakcie meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. W tym samym czasie, w domowej sypialni spały dzieci piłkarza. Zawodnik na Twitterze opisał, jak doszło do szokującego zdarzenia i w mocnych słowach przedstawił szczegóły włamania.

– Ostatniej nocy spełnił się najgorszy koszmar dla naszej rodziny, kiedy włamano się do naszego domu, podczas gdy w sypialnie spały nasze dzieci. Włamywacze byli w naszym domu mniej niż pięć minut, ale w tym czasie zabrali nam coś znacznie bardziej wartościowego od czegokolwiek, co mieliśmy w domu... nasze poczucie bezpieczeństwa – opisuje Pogba.

– Stało się to w ostatnich minutach meczu, gdy wiedzieli, że nie będzie nas w domu. Moja żona i ja w pośpiechu wracaliśmy do domu nie wiedząc czy nasze dzieci są bezpieczne i zdrowe. Dla ojca nie ma gorszego uczucia na świecie niż brak możliwości chronienia swoich dzieci i szczerze mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie musiał czuć tego, co ja czułem ostatniej nocy – podkreślił.

Brytyjskie media zwróciły się do miejscowej policji z prośbą o komentarz. Sam Pogba wyznaczył nagrodę dla tego, kto w jakimkolwiek stopniu pomoże mu wskazać sprawcę napadu. To nie pierwszy raz, gdy zaatakowano dom zawodników Manchesteru United. Podobnej sytuacji doświadczył w styczniu Victor Lindelof. Żona szwedzkiego piłkarza, Maja, poinformowała, że w trakcie meczu z Brentford, ich dom został napadnięty przez włamywaczy. - Byłam sama z dwójką dzieci, ale udało nam się ukryć i zamknąć się w pokoju, zanim włamywacze weszli do domu - relacjonowała. Na szczęcie, rodzinie gracza nic się nie stało.