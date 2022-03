Kolejni potentaci gotowi na przejęcie Chelsea. Na stole kilka miliardów euro

Termin składania ofert na zakup Chelsea został przesunięty o trzy dni do piątku ze względu na niepewność spowodowaną ogłoszeniem w zeszłym tygodniu, że brytyjski rząd sankcjonuje właściciela "The Blues" Romana Abramowicza jako jednego z siedmiu rosyjskich oligarchów, którzy mieli być blisko związani z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Kolejne podmioty wyrażają zainteresowanie zakupem Chelsea

Po inwazji Rosji na Ukrainę klub ze stolicy Anglii jest zamrożonym aktywem Abramowicza. Chelsea może w dalszym ciągu funkcjonować tylko dzięki specjalnej licencji rządowej. Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu wskazało, że licencja prawdopodobnie rozszerzyłaby się na przyznanie sprzedaży klubu, gdyby złożono stosowny wniosek.

W pierwszej kolejności należałoby określić preferowanego oferenta. Rodzina Rickettów połączyła siły z miliarderem, potentatem funduszy hedgingowych Kenem Griffinem, dyrektorem generalnym Citadel LLC, i zadeklarowała zamiar przystąpienia do konkursu. - Rodzina Ricketts, właściciele Chicago Cubs, mogą potwierdzić, że będą prowadzić grupę inwestycyjną, która złoży formalną ofertę na Chelsea Football Club w ten piątek – powiedział rzecznik konsorcjum.

Abramowicz chce dostać 3 miliardy za Chelsea

Inni oferenci na tym etapie to konsorcjum kierowane przez Los Angeles Dodgers i współwłaściciela Los Angeles Lakers Todda Boehly'ego wraz ze szwajcarskim miliarderem Hansjorgiem Wyssem, podczas gdy brytyjski potentat nieruchomości Nick Candy publicznie oświadczył, że planuje złożyć ofertę przed piątkowym terminem. Saudi Media Group również złożyła ofertę opiewającą na 2,7 miliarda funtów.

Abramowicz wycenił klub na około 3 miliardy funtów, ale brytyjskie media twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby otrzymał tę kwotę, biorąc pod uwagę okoliczności sprzedaży, chociaż aukcja wśród zainteresowanych stron podniosłaby cenę.

Potrzebę szybkiej sprzedaży Chelsea podkreślają sankcje, które już nałożono na klub. Megasklep na Stamford Bridge jest zamknięty, hotel na miejscu nie może przyjmować kolejnych rezerwacji do odwołania, a biletów na nadchodzące mecze nie można sprzedać. Wszystko to doprowadziło we wtorek do tego, że klub poprosił, aby sobotni ćwierćfinał Pucharu Anglii przeciwko Middlesbrough został rozegrany za zamkniętymi drzwiami ze względu na "uczciwość sportową".

Sprzeciw doprowadził do wycofania ich wniosku w ciągu kilku godzin, ale Chelsea kontynuuje rozmowy z rządem w celu złagodzenia warunków licencji, na podstawie której mogą działać.