W końcu. Gol reprezentanta Polski. Pierwszy w sezonie [WIDEO]

Barnsley FC cały czas walczy o ucieczkę ze strefy spadkowej Championship. Drużyna znajduje się na 22. miejscu w tabeli z 25 punktami na koncie. Każdy kolejny punkt jest więc na wagę złota, bo 21. Reading ma 29 punktów. Wygrana z dużo lepiej radzącym sobie w tym sezonie Bristol City i tak nie pozwoli na zajęcie bezpiecznej lokaty gwarantującej utrzymanie w lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening Jana Błachowicza. "Ręce zaczynają chodzić na odpowiednich obrotach"

Michał Helik w końcu strzela. Pierwszy gol Polaka w tym sezonie

Piłkarze Barnsley wzięli się do pracy. Co prawda poprzednie dwa mecze zremisowali, a jeszcze wcześniej przegrali z Derby County, ale wszystko wskazuje, że w starciu z Bristol City, to oni wyjdą zwycięską ręką. Strzelanie rozpoczęli już w 10. minucie. Pierwszą bramkę zdobył 26-letni Carlton Morris. Na drugiego gola nie trzeba było długo czekać, bo już w 21. minucie wynik podwyższył Michał Helik.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Bramka Polaka padła po stałym fragmencie gry. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Bassi. Michał Helik znajdujący się w polu karnym, zbiegł do niej i skierował na dalszy słupek. Bramkarzowi nie udało się obronić strzału, a dla Helika jest to pierwsze trafienie w tym sezonie Championship. Strzał Polaka obejrzycie poniżej:

Helik zagrał we wszystkich możliwych meczach Championship w tym sezonie (36). Do tego doliczyć należy po jednym spotkaniu w EFL Cup i FA Cup. W żadnym z tych 38 meczach nie udało mu się jednak strzelić gola. Zanotował jedną asystę.

Najnowsze informacje ws. Kamila Glika. Został natychmiast przewieziony do szpitala

Częste występy Helika na zapleczu Premier League opłaciły się piłkarzowi. Obrońca otrzymał powołanie od selekcjonera Czesława Michniewicza na marcowe baraże do MŚ 2022. 29 marca zagramy w finale baraży ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy. Pięć dni wcześniej odbędzie się sparing ze Szkocją.