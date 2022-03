BBC: Roman Abramowicz oszukał rosyjski rząd na 2,7 miliarda. "Przestępczy schemat"

Wielka Brytania robi wszystko, by możliwie jak najmocniej uderzyć w Romana Abramowicza. W czwartek tamtejszy rząd nałożył na Rosjanina sankcje za współpracę z Władimirem Putinem i zamroził jego aktywa w kraju. Mocno ucierpiała na tym Chelsea, którą Abramowicz musiał sprzedać po 19 latach.

W poniedziałek telewizja BBC wyemitowała film dokumentalny, w którym opowiada historię o tym, jak Abramowicz w 2005 roku oszukał rosyjski rząd. Sytuacja wydarzyła się przy sprzedaży koncernu naftowego Sibnieft. Abramowicz nabył go w 1995 roku na sfałszowanej aukcji za 250 milionów dolarów. 10 lat później Rosjanin odsprzedał rządowi firmę za 13 miliardów dolarów, na czym kraj miał stracić blisko trzy miliardy dolarów.

Za dowód w śledztwie BBC posłużył dokument przemycony z Rosji, a dokładniej z akt Abramowicza przechowywanych przez rosyjskie organy ścigania. Informacja zawarte w dokumencie potwierdziły były rosyjski prokurator generalny - Jurij Skuratow - który zajmował się tą sprawą pod koniec lat 90. Skuratow zapewnia, że istniały podstawy, by oskarżyć Abramowicza o oszustwo państwa.

BBC oskarża Romana Abramowicza

Abramowicz (w tej sprawie) przed sądem jednak nigdy nie stanął. Dlaczego? Dlatego, że Abramowicz był mocno chroniony przez ówczesnego prezydenta Rosji - Borysa Jelcyna. To on nakazał przenieść dokumenty sprawy na Kreml i przy okazji skompromitował Skuratowa. Do mediów wypłynęła sekstaśma, przez którą rosyjski prokurator podał się do dymisji w 1999 roku.

- To był przestępczy schemat, który pozwalał uczestnikom prywatyzacji firmy tworzyć jedną grupę przestępczą. Korzystał na tym nie tylko Abramowicz, ale też Boris Bieriezowski. Ci ludzie nie płacili rządowi pieniędzy, jakie firmy były naprawdę warte - powiedział Skuratow.

- Sam padłem ofiarą tej politycznej sprawy. Wszystko przez to, że byłem bardzo blisko Jelcyna i prywatyzacji Sibnieftu. Wiedziałem za dużo, stałem się niewygodny - dodał.

Dokument przekazany BBC zawiera jeszcze jedno oskarżenie w kierunku Abramowicza i dotyczy licytacji innej firmy - Slavneft. Abramowicz chciał ją kupić i stworzyć spółkę z innymi rosyjskimi oligarchami. Ich rywalem byli jednak Chińczycy, którzy byli w stanie zaoferować za firmę co najmniej dwukrotnie większe pieniądze.

Do licytacji ostatecznie jednak nie doszło, bo Chińczycy wycofali się z transakcji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wszystko przez to, że jeden z przedstawicieli firmy został porwany tuż po przylocie do Moskwy. Władimir Miłow, który pełnił wówczas funkcję wiceministra energetyki Rosji, nie skomentował w BBC kwestii porwania, ale przyznał, że najważniejsze osoby w państwie zdecydowały, że to Abramowicz i jego ludzie mają wejść w posiadanie Slavneftu.

Chociaż nikt nie potwierdził, że Rosjanin wiedział cokolwiek o porwaniu chińskiego biznesmena, a jego prawnicy oskarżenia te nazywają "obrzydliwymi", to fakty są takie, że Abramowicz ostatecznie kupił Slavneft za znacznie niższą cenę niż można było za firmę uzyskać.