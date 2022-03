Kolega Fabiańskiego strzelił gola i zalał się łzami. Ta reakcja obiegnie świat

Trwa zbrojna napaść rosyjskiego wojska na Ukrainę. W wyniku ataków oraz bombardowań za naszą wschodnią granicą żyją cywile. Na wydarzenia w Ukrainie nie pozostaje obojętny także świata sportu. Jego oczy zwrócone są na sportowców z tego kraju, którzy z boku muszą obserwować dramat, który rozgrywa się w ich ojczyźnie.

Andrij Jarmołenko nie ukrywał emocji po golu. Ta reakcja obiegnie świat

Jednym z nich jest Andrij Jarmołenko, który występuje na co dzień w Westa Hamie. W niedzielę jego zespół wygrał 2:1 z Aston Villą, a Ukrainiec zdobył pierwszą bramkę dla zespołu po precyzyjnym uderzeniu w róg bramki gości.

Po golu Jarmołenko nie mógł powstrzymać emocji. Najpierw wymownie wzniósł ręce ku niebu, a później padł na kolana i ukrył w twarz w dłoniach. Do płaczącego Ukraińca bardzo szybko podbiegli koledzy z zespołu. Dla 32-latka, który mało gra w klubie z Londynu, był to pierwszy gol w sezonie. W tym meczu 90 minut rozegrał Łukasz Fabiański. W tym momencie West Ham jest szósty i traci trzy punkty do miejsca dającego awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Doświadczony golkiper to nie jedyny Polak, który grał w niedzielę w Premier League. Całe spotkanie zagrali także Mateusz Klich oraz Jan Bednarek, a także Matty Cash. Środkowy pomocnik był pewnym punktem Leeds, który wygrało 1:0 z Norwich. Trzy punkty zespołu Klicha mogą okazać się kluczowe w walce o utrzymanie, bo Leeds zbliżało się niebezpiecznie do strefy spadkowej. Obecnie 26 punktami na koncie są na 16. miejscu i mają cztery punkty przewagi na 18. pozycją.

Kolejny występ od pierwszej do 90 minuty zaliczył Jan Bednarek. Jego Southampton przegrało jednak 1:2 z Watfordem. Southampton jest ostatnio w kiepskiej formie, ale aktualnie zajmuje 10. miejsce z 35 punktami na koncie i jest już bezpieczne o utrzymanie w Premier League.

W niedzielę Chelsea wygrała 1:0 z Newcastle po golu Kaia Havertza w końcówce. To piąte z rzędu zwycięstwo londyńczyków z rzędu. Coraz bliżej spadku jest natomiast Everton, który przegrał 0:1 z Wolverhampton. Zasłużony klub jest 17. i ma zaledwie 22 punkty. W ostatnim spotkaniu Arsenal wygrał 2:0 z Leicester.