Oficjalnie: Premier League wykluczyła Romana Abramowicza!

W sobotę Premier League zamieściła komunikat o wykluczeniu Abramowicza. Dodano jednak, że decyzja ta nie wpływa znacząco na funkcjonowanie klubu. "Po nałożeniu sankcji przez rząd Wielkiej Brytanii, zarząd Premier League wykluczył Romana Abramowicza ze stanowiska dyrektora Chelsea Football Club. Decyzja zarządu nie wpływa na zdolność klubu do trenowania i rozgrywania meczów, zgodnie z warunkami licencji wydanej przez rząd, która wygasa 31 maja 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Chelsea znalazła się w poważnych tarapatach przez sankcje nałożone na właściciela klubu Romana Abramowicza. Brytyjski rząd zamroził majątek rosyjskiego oligarchy, przez co ten nie może sprzedać "The Blues". Klub napotyka też kolejne problemy w codziennym funkcjonowaniu. Nie może sprzedawać piłkarzy, a nawet biletów na kolejne mecze. Do tego dysponuje ograniczonym budżetem na podróże, co oznacza, że może mieć problem z dotarciem na rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z LOSC Lille.

"Rok temu wygrali Ligę Mistrzów, teraz nie wiedzą, jak pojadą na kolejny mecz. Sankcje nałożone na Romana Abramowicza sprawiły, że Chelsea znalazła się w stanie zawieszenia. Klubowe biznesy są zamrożone, sponsorzy zaczęli się wycofywać, możliwe, że Chelsea straci także piłkarzy. Miesięczne koszty utrzymania klubu to 50 mln funtów, a czarny scenariusz zakłada, że pieniędzy starczy na kilka miesięcy" - pisze na Sport.pl Konrad Ferszter. Według najnowszych informacji Abramowicz polecił bankowi handlowemu Raine kontynuowanie sprzedaży klubu, a oferty mają zostać rozpatrzone do końca przyszłego tygodnia. Zgodę muszą jednak wyrazić krajowe władze.

W 2003 roku Abramowicz kupił Chelsea za 140 milionów euro i stał się jednym z pierwszych miliarderów bawiących się w futbol. Za jego prezesury klub zdobył 21 tytułów, pięciokrotnie wygrywając Premier League, dwukrotnie Ligę Mistrzów i raz Ligę Europy. Klub w tym sezonie zdobył też Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata. Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że Rosjanin po części chciał po prostu polepszyć swój wizerunek, dzięki inwestycjom sportowym. Anglicy określają ten mechanizm słowem "sportswashing".

Tym bardziej warto się nad tym zastanowić, gdy czyta się doniesienia "Daily Mail". Brytyjski dziennik twierdzi, że firma, w której Abramowicz miał spore udziały, zajmowała się między innymi produkcją stali do... czołgów, które 24 lutego wkroczyły na teren Ukrainy.

