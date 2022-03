Lukaku trafił do Chelsea za 115 mln euro. Po kilku miesiącach chce uciekać z Anglii

Romelu Lukaku latem 2021 roku przeniósł się z Interu Mediolan do Chelsea z 115 milionów euro. Bramkostrzelny w ciągu dwóch lat rozegrał dla "Nerrazurrich" 95 spotkań, zdobył 64 gole i zanotował 14 asyst. Na Stamford Bridge liczono, że ogromne pieniądze zainwestowane w transfer zaczną się momentalnie spłacać, a Lukaku poprowadzi drużynę w walce o mistrzostwo Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

Chelsea latem wydała na niego 115 milionów, a on chce odejść. Lukaku marzy o powrocie do Interu

Rzeczywistość okazała się jednak bolesna zarówno dla Chelsea, jak i samego zawodnika. Lukaku jest w Londynie tylko cieniem samego siebie z czasów gry w Serie A. W 18 do tej pory rozegranych spotkaniach Premier League snajper zdobył tylko pięć bramek. Dołożył jeszcze po dwa trafienia w Lidze Mistrzów i FA Cup.

Juergen Klopp mocno o kłopotach Chelsea. Nie ma żadnych wątpliwości

"La Gazetta dello Sport" podaje, że Romelu Lukaku jest sfrustrowany i chciałby wrócić do Interu Mediolan. Piłkarz ma być podobno bardzo zdeterminowany. By opuścić "The Blues" i znów przywdziać koszulkę w czarno-niebieskie pasy, jest skłonny znacznie obniżyć swoje oczekiwania finansowe. W Londynie inkasuje 12 milionów euro rocznie. W Interze mógłby grać za 7,5 miliona euro.

Szansą dla zawodnika jest aktualna sytuacja Chelsea. Klub znalazł się w poważnych kłopotach przez sankcje nałożone na Romana Abramowicza. "The Blues" nie mogą wprawdzie sprzedawać aktualnie piłkarzy, ale być może zmuszeni będą do tego latem. Z klubu wycofują się kolejni sponsorzy, co mocno odbije się na jego budżecie.

Być może Chelsea będzie zmuszona do pozbycia się kilku swoich gwiazd, by podreperować stan klubowej kasy. Jednym z zawodników, którzy mogą odejść, jest właśnie Romelu Lukaku. Najpierw jednak musi zmienić się właściciel "The Blues". Włoscy dziennikarze dodają jednak, że w grę wchodziłaby tylko opcja wypożyczenia. Interu nie stać bowiem na wykupienie napastnika. Wartość rynkową Lukaku wycenia się na 100 milionów euro. Jednak nawet wypożyczenie pozwoliłoby rozłożyć koszty utrzymania Belga.

Media zdradzają faworytów do objęcia Manchesteru United. Dwa nazwiska