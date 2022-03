Pochettino chce trafić z PSG do innego giganta. Ale stawia jeden warunek

Mauricio Pochettino w dalszym ciągu jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia posady menedżera Manchesteru United w nowym sezonie. Sytuacja aktualnego opiekuna piłkarzy PSG miała zmienić się diametralnie w ostatnich godzinach. Wszystko przez porażkę PSG z Realem Madryt i odpadnięcie już w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Mauricio Pochettino chce pracować w Manchesterze United. Stawia jednak Anglikom warunek

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Pochettino podaje brytyjski dziennik "Daily Mail". Nasser Al-Khelaifi jest podobno gotowy do zwolnienia Argentyńczyka. Katarczyk jest wściekły po odpadnięciu jego drużyny na tak wczesnym etapie rywalizacji w Lidze Mistrzów. Dowód tego dał tuż po spotkaniu z "Królewskimi". Rozjuszony szukał sędziego i krzyczeć "zabiję cię" do jednego z pracowników na Santiago Bernabeu.

Mauricio Pochettino doskonale zdaje sobie sprawę, że jego przygoda w Paryżu dobiega końca. Dlatego też przygotowuje się do objęcia nowej posady. Brytyjscy dziennikarze donoszą, że jest on zdecydowany na przenosiny do Manchesteru United. Stawia jednak działaczom z Old Trafford jeden stanowczy warunek.

50-latek oczekuje zapewnienia, że jest on ich numerem jeden, jeśli chodzi o wybór szkoleniowca. W ostatnich tygodniach pojawiło się bowiem sporo informacji, że "Czerwone Diabły" rozważają też zatrudnienie Erika Ten Haga, obecnego trenera Ajaksu Amsterdam. Ten Hag ma być równorzędnym rywalem Pochettino w walce o posadę i rozpoczął już podobno naukę angielskiego. Holender dostał także zapewnienie od Ajaksu, że klub nie będzie mu robił problemów ze zmianą pracy.

"Daily Mail" dodaje, że Mauricio Pochettino jest zdecydowany na powrót do Anglii i pracę w Premier League. Argentyńczykowi zależy, by być wraz ze swoją rodziną. Od chwili rozpoczęcia pracy w PSG 50-letni szkoleniowiec mieszka samotnie w paryskim hotelu. Jego bliscy pozostali natomiast w Londynie.

Obecnie menedżerem Manchesteru United jest Ralf Rangnick. Niemiec jest jednak tylko trenerem tymczasowym i po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska, zwłaszcza że nie jest on zbytnio lubiany w szatni. W ostatnim czasie Rangnick ma wielkie problemy z porozumieniem się m.in. z Cristiano Ronaldo.

