Rosjanie już Premier League nie pooglądają. Liga podjęła decyzję

Od kilkunastu dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Wojska Władimira Putina każdego dnia mordują bezbronnych ludzi, w tym kobiety i dzieci. Liczba ofiar rośnie praktycznie z każdą godziną, a tysiące ludzi w przerażeniu ucieka z kraju. Azyl znajdują m.in. w Polsce. Tymczasem Rosjanie niszczę kolejne ukraińskie miasta. Atakują szkoły, szpitale, a nawet stadiony.

Świat sportu nie jest obojętny na to co dzieje się w Ukrainie. Na Rosję nakładane są kolejne sankcje. Zareagowały m.in. UEFA, FIFA, MKOl, czy FIS. Brytyjskie media donoszą, że ponownie zareagowały władze Premier League. Przygotowały one kolejną, bardzo niemiłą wiadomość dla Rosjan.

"The Telegraph" podaje, że Premier League zniknie z rosyjskiej telewizji. Zapadła decyzja o zerwaniu przed czasem umowy na pokazywanie angielskich rozgrywek na terenie Rosji. Władze ligi zleciły prawnikom dokładne przeanalizowanie umowy z rosyjskimi nadawcami, która miała wygasnąć dopiero za trzy miesiące. Chciano upewnić się, że w razie zerwania współpracy, Rosjanie nie będą mogli żądać odszkodowania. Obecnie mecze z angielskich boisk nadawane są w Rosji na platformie "Okko", należącej do firmy Rambler.

Dziennikarze "The Telegraph" twierdzą, że nie znaleziono żadnej przeszkody, by zerwać umowę z Rosjanami. Co więcej, wyłączenie sygnału ma nastąpić już w ciągu najbliższych 24 godzin. Już teraz pojawiają się informacje, że nastąpi też rozwiązanie umów na pokazywanie meczów Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej. Także English Footbal League, która zarządza rozgrywkami Championship i League One, ma iść w ślady Premier League.

Umowa pomiędzy Premier League, a rosyjskimi nadawcami przynosiła Anglikom zysk w wysokości około 6 milionów funtów rocznie.

