Hannibal o Cristiano Ronaldo. "Przeraża mnie"

Hannibal Mejbri to 19-letni pomocnik z Tunezji, który do Manchesteru trafił w 2018 roku. Wcześniej występował w drużynach młodzieżowych. W pierwszym składzie zadebiutował w maju 2021 roku. Rozegrał wtedy osiem minut w Premier League przeciwko Wolverhampton (2:1). Znalazł się też w kadrze meczowej na ostatni mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt (1:1), jednak cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. Kolejną szansą na grę będą derby Manchesteru. W niedziele (6 marca) Manchester United zagra z Manchesterem City.

Wejście do szatni z wielkimi gwiazdami to duży stres. Niektórzy robią to "z buta", od razu zdobywając sobie szatnię, inni natomiast wolą po cichu walczyć o miejsce w składzie i czekać na swoją szansę. Dla młodych piłkarzy to również szansa, aby zobaczyć, jak wygląda praca piłkarzy pierwszego składu. To właśnie robi w ostatnich tygodniach Hannibal Mejbri. A jego punktem odniesienia w kontekście treningów jest sam Cristiano Ronaldo.

Mejbri przyznał jednak, że postać taka jak Ronaldo potrafi podnieść poziom stresu w organizmie. - To Cristiano Ronaldo. Nie wiem, jak z nim rozmawiać. Przeraża mnie. Nie mam pojęcia, jak zacząć, jak to zrobić - powiedział 19-letni Tunezyjczyk dziennikowi "Onze Mondial". Tunezyjczyk przyznał jednak, że Portugalczyk jest niezwykle ważny dla zespołu.

- Cristiano prezentuje bardzo wysoki poziom. Niewiarygodne. Można poczuć doświadczenie, bo może nigdy nie pracować jak większość piłkarzy, ale jeśli trzeba zdobyć bramkę, on tam będzie. Zawsze jest przy tobie, gdy go potrzebujesz. Będzie miał kluczowe znaczenie dla życia. Byłem zaskoczony, widząc, co potrafi - dodał Mejbri podkreślając, że Cristiano Ronaldo jest dla niego wzorem.

- Uczę się cały czas. Obserwuję wszystko, co robi. Obserwuję drinka, który pije. Po prostu go lubię. Kiedy widzisz go na co dzień, zdajesz sobie sprawę, że dla niego jest tylko to: praca. Robi to, co jest dobre dla organizmu. Pewnego dnia w Manchesterze było słonecznie. Obserwowałem go i zobaczyłem, że opalał się bez koszuli. Zapytałem go: „Dlaczego to robisz?". Odpowiedział: "Bo to jest dobre, dostarczasz witamin". Od tamtego dnia zawsze wystawiam się na słońce (śmiech). Patrzę też na jego talerze podczas posiłków, staram się mieć to samo na swoich talerzach - opowiedział 19-latek.

Mejbri nie ukrywał, że Ronaldo oglądał w telewizji jeszcze jako dziecko. Możliwość trenowania ze swoim idolem daje mu więc szansę na nauczenie się czegoś nowego, poprawienie swoich umiejętności. Szczególnie, że jak sam podkreśla: "w United ludzie nie myślą tak, jak we Francji. Dla nich sprawa jest prosta: albo jesteś dobry na boisku, albo odpadasz. Nie patrzą na to, skąd pochodzisz, kim jesteś. Nie ma statusu. Dla nich to proste: pracujesz, pracujesz i pracujesz. To jedyny sposób na sukces".

Hannibal Mejbri jest piłkarzem Manchesteru United do końca czerwca 2026 roku, wtedy wygasa jego kontrakt.