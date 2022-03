Poruszający wywiad piłkarza Manchesteru City. "Gdyby nie córka, byłbym na wojnie"

Od ponad tygodnia trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Na temat wydarzeń w swoim kraju w rozmowie z BBC Sport emocjonalnie wypowiedział się Ołeksandr Zinczenko, lewy obrońca reprezentacji Ukrainy oraz Manchesteru City.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądała ewakuacja Kędziory z Kijowa. Błyskawiczna reakcja

Brytyjski paraolimpijczyk ujawnia szokujące wiadomości od Rosjan. "Obrzydliwe"

"Przez pierwsze cztery dni nie jadłem, nie spałem"

- Po prostu płaczę. Minął już tydzień, ale płaczę nawet wtedy, gdy wracam z treningu. To wszystko siedzi w mojej głowie. Wyobraź sobie miejsce, w którym się urodziłeś, gdzie dorastałeś, w którym została pusta ziemia. Mogę pokazać dużo zdjęć i filmów z każdego miasta, które zniszczyli Rosjanie. Jestem dumny, że jestem Ukraińcem. Będę nim do końca życia. Kiedy patrzę, jak ludzie walczą o przetrwanie to brakuje mi słów. Znam mentalność rodaków. Wolą umrzeć niż się poddać - powiedział Zinczenko.

Dodał, że najgorsze były dla niego pierwsze cztery dni ataków Rosjan.

- Przez pierwsze cztery dni niczego nie jadłem, nie spałem. Fizycznie wyglądam bardzo źle i ciężko mi skoncentrować się na treningu. To co robimy, to kropla w morzu w porównaniu z tym, co robi wojsko. Staram się angażować zawodników z całego świata, wysyłamy jeszcze 20 tirów z pomocą - powiedział piłkarz.

Kilku sportowców z Ukrainy walczą o swój kraj. Niestety - np. Witalij Sapyło, młody ukraiński piłkarz i biathlonista zginęli w akcji podczas pełnienia służby wojskowej.

- Gdyby nie moja córka, moja rodzina, to byłbym tam teraz. Taki się urodziłem. Znam ludzi z mojego kraju, ich mentalność. Wszyscy myślą tak samo. To jest prawdziwa wojna. To, co robi Rosja, jest nie do przyjęcia. Trzeba to zatrzymać. Ludzie w Ukrainie umierają z głodu. Walczą o przetrwanie, śpią w bunkrach - dodał.

Zinczenko podziękował też za wsparcie innych krajów.

- Nigdy bym się nie spodziewał tego, jak świat nas wspiera. Podchodzą do mnie dzieci ze szkoły i mówią, że się za nas modlą. Moja rodzina siedzi teraz w piwnicach, nie wypuszczam z rąk telefonu. Jestem z nimi w stałym kontakcie - powiedział ukraiński obrońca.

Więcej informacji o inwazji rosyjskiej na Ukrainę znajdziesz TUTAJ>>>

Przypomnijmy, że Zinczenko jako jeden z pierwszych piłkarzy w dość ostry sposób zaatakował Władimira Putina. Tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, napisał na Instagramie: Mam nadzieję, że zdechniesz najgorszą śmiercią" i dodał zdjęcie Władimira Putina. Jego post został szybko usunięty przez administratorów tego medium społecznościowego.

Tydzień temu Zinczenko kolejny raz zareagował w mediach społecznościowych na rosyjską agresję na jego kraj. - Braterski naród mówili... Suki, nienawidzę - skomentował 25-latek na Instagramie.

Festiwal strzelecki w Monachium z Lewandowskim w roli głównej [Typy bukmacherskie]

Zinczenko w tym sezonie w Manchesterze City zagrał w 16 spotkaniach. Miał dwie asysty.