Nowa oferta za Chelsea. "Wkrótce wywiesimy turecką flagę w Londynie"

W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę wielu oligarchów potraciło część swoich majątków. Skutki ekonomiczne dotknęły także kieszeń Romana Abramowicza. Kilka dni temu bliski znajomy Władimira Putina oświadczył, że po 19 latach zdecydował się na sprzedaż Chelsea.

W czwartek wieczorem Sky Sports poinformował, że Rosjanin otrzymał już kilka ofert kupna Chelsea, które miały opiewać na około trzy miliardy funtów. Wiele wskazuje na to, że głównym kandydatem do pozyskania klubu jest konsorcjum założone przez szwajcarskiego multimiliardera Hansjoerga Wyssa oraz Todda Boehly'ego, który jest współwłaścicielem Los Angeles Dodgers, amerykańskiego klubu baseballowego.

Ale w piątek pojawił się nowy chętny. To Muhsin Bayrak, turecki biznesmen, który twierdzi, że już rozmawiał z Abramowiczem. Prezes AB Grup, potężnej firmy budowlanej, przekazał tureckim mediom następującą wiadomość: "omawiamy warunki zakupu Chelsea z prawnikami Abramowicza. Negocjujemy podpisy. Wkrótce wywiesimy turecką flagę w Londynie",

Prestiżowy magazyn "Forbes" tego nie potwierdza, ale tureckie media piszą, że majątek Bayraka to około 8,3 miliarda funtów. To podobna skala majątku do tego, co posiada Abramowicz.

Abramowicz uczynił Chelsea potęgą, ale jego pieniądze śmierdzą

W 2003 roku Abramowicz kupił Chelsea za 140 milionów euro i stał się jednym z pierwszych miliarderów bawiących się w futbol. Za jego prezesury klub zdobył 21 tytułów, pięciokrotnie wygrywając Premier League, dwukrotnie Ligę Mistrzów i raz Ligę Europy. Klub w tym sezonie zdobył też Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata. Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że Rosjanin po części chciał po prostu polepszyć swój wizerunek, dzięki inwestycjom sportowym. Anglicy określają ten mechanizm słowem "sportswashing".

Tym bardziej warto się nad tym zastanowić, gdy czyta się najnowsze doniesienia "Daily Mail". Brytyjski dziennik twierdzi, że firma, w której Abramowicz miał spore udziały, zajmowała się między innymi produkcją stali do... czołgów, które 24 lutego wkroczyły na teren Ukrainy.