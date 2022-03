Roman Abramowicz wycenił Chelsea. Gigantyczne pieniądze chce oddać Ukraińcom

W środowy wieczór Roman Abramowicz poinformował oficjalnie, że podjął decyzję o sprzedaży Chelsea. Oświadczenie rosyjskiego miliardera znalazło się na stronie internetowej "The Blues". 55-latek w ten sposób reaguje na sankcje, jakie lada dzień może nałożyć na niego Wielka Brytania.

Roman Abramowicz wycenił Chelsea. Gigantyczne pieniądze zamierza oddać Ukraińcom

"Chciałbym odnieść się do spekulacji, jakie pojawiły się mediach w ostatnich kilku dniach, w związku z tym, że jestem właścicielem Chelsea FC. Jak już wcześniej wspomniałem, zawsze podejmowałem decyzje, mając na uwadze dobro klubu. W obecnej sytuacji podjąłem więc decyzję o sprzedaży klubu, ponieważ uważam, że jest to w najlepszym interesie klubu, kibiców, pracowników, a także jego sponsorów i partnerów" - przekazał Abramowicz.

Oligarcha zdradził także, co zamierza zrobić z pieniędzmi, które zarobi na sprzedaży londyńskiego klubu. Mają one zostać przeznaczone na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie i odbudowę zniszczonego kraju.

"Sprzedaż klubu nie będzie przyspieszona, ale będzie przebiegać zgodnie z procesem. Nie będę prosić o spłatę żadnych pożyczek. Dla mnie nigdy nie chodziło o biznes ani o pieniądze, ale o czystą pasję do gry i klubu. Ponadto poinstruowałem mój zespół, aby założył fundację charytatywną, której zostaną przekazywane wszystkie dochody netto ze sprzedaży. Fundacja będzie działała na rzecz wszystkich ofiar wojny w Ukrainie. Obejmie to dostarczenie kluczowych funduszy na pilne i najpotrzebniejsze potrzeby ofiar, a także wesprze ich długoterminową rekonwalescencję" - wytłumaczył Rosjanin.

Pożyczki, o których wspomniał we wpisie Abramowicz, szacuje się na ponad dwa miliardy funtów. Od razu pojawiły się zatem pytania, czy faktycznie pieniądze ze sprzedaży trafią, tak jak zapowiada 55-latek, do ofiar inwazji rosyjskiej na Ukrainę, czy też do jego kieszeni.

Dziennikarz Piotr Żelazny podał na Twitterze, że Rosjanin faktycznie nie oczekuje na spłatę długu od Chelsea. Chce natomiast za sprzedaż klubu uzyskać znacznie wyższą kwotę, niż wspomniane dwa miliardy. Mowa o kwocie sięgającej ponad pięciu miliardów dolarów. Cały dochód ma zostać przeznaczony właśnie na założenie fundacji, która pomoże ofiarom wojny.

Roman Abramowicz jest właścicielem Chelsea od 2003 roku. Przez blisko dwadzieścia lat klub pod jego wodzą wzbogacił się o liczne trofea. Wygrał m.in. pięć razy Premier League, dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Jego majątek szacuje się na 13 miliardów funtów.

