Oficjalnie. Abramowicz sprzedaje Chelsea. Zysk zostanie przekazany na ofiary wojny na Ukrainie

W sobotę Roman Abramowicz oddał władzę nad Chelsea fundacji. Rosyjski oligarcha jest właścicielem Chelsea od 2003 roku, ale może się zdecydować na sprzedaż klubu z powodu sankcji, które mogą zostać na niego nałożone. Abramowicz musi się jednak spieszyć — jeśli zostanie ukarany w najbliższych dniach, to sprzedaż Chelsea może zostać zablokowana przez zakaz handlu. Zgodnie z nałożonymi sankcjami, zakazane są wszelkie transakcje handlowe z osobami i firmami z Rosji.

Efektem inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę są sankcje, którymi objęte zostały nie tylko rosyjskie banki, ale też oligarchowie. Abramowicz dodatkowo nie posiada wizy pierwszej rangi dla inwestorów, uprawniającej go do stałego zamieszkania i prowadzenia biznesu w Anglii. Właściciel Chelsea włączył się też w rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą na prośbę tej drugiej strony.

Roman Abramowicz potwierdza: Podjąłem decyzję o sprzedaży klubu

Roman Abramowicz wydał za pośrednictwem oficjalnej strony Chelsea oświadczenie, w którym potwierdził, że podjął decyzję o sprzedaży klubu. - Zawsze podejmowałem decyzje, kierując się najlepszym interesem Klubu. W obecnej sytuacji podjąłem więc decyzję o sprzedaży Klubu, ponieważ uważam, że leży to w najlepszym interesie Klubu, kibiców, pracowników oraz sponsorów i partnerów Klubu - podkreślił w oświadczeniu.

- Sprzedaż klubu nie będzie przyspieszona. Będzie przebiegać zgodnie z odpowiednim procesem. Nie będę prosić o spłatę żadnych pożyczek. Nigdy mi nie chodziło o biznes ani pieniądze, ale o czystą pasję do gry i klubu. Ponadto poinstruowałem mój zespół, aby założył fundację charytatywną, na rzecz której zostanie przekazany cały dochód netto ze sprzedaży. Fundacja będzie działać na rzecz wszystkich ofiar wojny w Ukrainie. Obejmuje to dostarczanie kluczowych funduszy na pilne potrzeby ofiar, a także wspieranie długoterminowej pracy na rzecz odbudowy Ukrainy - podkreślił Abramowicz.

- Proszę wiedzieć, że była to niezwykle trudna decyzja do podjęcia i rozstanie w ten sposób z klubem sprawia mi ból. Wierzę jednak, że leży to w najlepszym interesie klubu - dodał Abramowicz.

Abramowicz wyprzedaje majątek w trybie pilnym. Bryant: Jest przerażony

"The Times" informował także, że Roman Abramowicz zamierza sprzedać warte około 200 milionów funtów nieruchomości w Londynie. Mowa tu konkretnie o 15-pokojowej posiadłości w Kensington Palace Gardens (wartej powyżej 150 mln funtów) oraz trzypiętrowym luksusowym apartamencie w Chelsea Waterfront (wartym 22 mln funtów). - Abramowicz jest przerażony sankcjami, dlatego chce jutro sprzedać swoje nieruchomości w Londynie. Jestem zaniepokojony tym, że tak długo się tym zajmujemy — stwierdził Chris Bryant, poseł Partii Pracy w trakcie spotkania w Izbie Gmin.