Przesądzone! Abramowicz sprzedaje Chelsea i musi się spieszyć. Są już chętni, ale cena to problem

Wszystko wskazuje na to, że Roman Abramowicz już niedługo nie będzie właścicielem Chelsea. Rosjanin, który w sobotę oddał władzę nad klubem jego fundacji, obecnie przebywa w Moskwie i szykuje się do sprzedaży Chelsea. Tę nabył w 2003 roku, czyniąc z niej jeden z najsilniejszych klubów w Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądała ewakuacja Kędziory z Kijowa. Błyskawiczna reakcja

Rosyjska agresja na Ukrainę i bliskie kontakty Abramowicza z Władimirem Putinem sprawiają, że Rosjanin lada dzień może spodziewać się nałożenia na niego sankcji. By nie stracić ogromnej ilości pieniędzy, a przy okazji kontroli nad klubem, Rosjanin pierwszy raz odkąd kupił Chelsea, wysłuchuje ofert jej sprzedaży. Wcześniej odrzucał propozycje w wysokości około 2,5 miliarda funtów.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Teraz sytuacja jest zupełnie inna i zmienia się niemal z godziny na godzinę. Pośpiech jest tutaj wskazany dla obu stron, ponieważ jeśli na Abramowicza nałożone zostaną sankcje, to potencjalni kupcy nie będą mieli pewności, czy robienie interesów z Rosjaninem będzie w ogóle legalne.

Abramowicz sprzedaje Chelsea

Według informacji Sky Sports amerykański bank handlowy The Raine Group LLC wysłało już listy zapraszające do składania wstępnych ofert za Chelsea. Te mają spłynąć maksymalnie do połowy miesiąca tak, by proces sprzedaży został zamknięty do maja. Według brytyjskich mediów Abramowicz oczekuje za klub trzech miliardów funtów. Połową tej kwoty ma być dług klubu wobec Abramowicza, drugą zaś wartość samej spółki.

Białoruski olimpijczyk zaciągnął się do ukraińskiej armii

Według informacji Sky Sports ofertę kupna Chelsea otrzymało na razie ośmiu multimiliarderów. Jednym z nich był Szwajcar - Hansjoerg Wyss - którego majątek szacowany jest na ponad pięć miliardów dolarów.

- Abramowicz chce sprzedać londyńskie wille i Chelsea. We wtorek wraz z trzema inwestorami otrzymałem ofertę kupna klubu. Na razie Abramowicz żąda jednak za dużo. Chelsea jest dłużna mu dwa miliardy funtów, ale sama nie ma pieniędzy. Ten, kto chce kupić klub, musi po prostu spłacić Rosjanina. Wyobrażam sobie tę transakcję, ale na pewno nie dokonam jej sam. Jeśli wejdę do klubu, to tylko w formie konsorcjum z sześcioma, może siedmioma inwestorami - powiedział Wyss.

Wśród potencjalnych kupców Chelsea wymieniany jest też Sir Jim Ratcliffe, czyli najbogatszy z Brytyjczyków.

Borussia Dortmund ukarała byłego kanclerza Niemiec za pracę dla Putina

Abramowicz kupił Chelsea w 2003 roku za 140 milionów funtów. Za jego panowania klub zdobył 21 tytułów, pięciokrotnie wygrywając Premier League, dwukrotnie Ligę Mistrzów i raz Ligę Europy. Klub w tym sezonie zdobył też Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata.