Man United ma listę pięciu kandydatów. Wśród nich były współpracownik Cristiano Ronaldo

Ralf Rangnick przejął Manchester United po Ole Gunarrze Solskjaerze w listopadzie ubiegłego roku. Niemiec nie został jednak zatrudniony w ramach umowy długoterminowej. Ustalono konkretny plan: Rangnick prowadzi zespół do końca bieżącego sezonu, a następnie przechodzi na stanowisko doradcy zarządu. Koniec sezonu zbliża się wielkimi krokami i równie wielkie nazwiska zaczęły obserwować władze Manchesteru United.

- Przeprowadzamy teraz dokładny proces mianowania nowego trenera, który obejmie stanowisko latem tego roku, a jego celem będzie przywrócenie nas do walki o tytuły mistrzowskie w kraju i Europie - powiedział dyrektor piłkarski John Murtough na forum kibiców, które odbyło się w zeszłym tygodniu.

Manchester United szykuje się na kolejny sezon. Pochettino, Ancelotti, Ten Hag i Enrique obserwowani

Manchester United przygotował sobie listę pięciu kandydatów, którzy mogliby prowadzić drużynę w przyszłości - informuje ESPN. Według źródła znalazł się na niej Mauricio Pochettino, obecnie szkoleniowiec Paris Saint-Germain, jednak we Francji coraz częściej mówi się o jego odejściu. Argentyńczyka w Paryżu miałby zastąpić Zindedine Zidane.

W Manchesterze za to z chęcią zobaczyłby go Sir Alex Ferguson. ESPN pisze, że legenda klubu jest pod wielkim wrażeniem pracy Pochettino, a jego zaletą jest to, że w przeszłości pracował w Premier League. Pochettino prowadził Tottenham Hotspur w latach 2014-2019.

Kolejne nazwisko to Carlo Ancelotti. "Jest postrzegany jako typ trenera, który mógłby odnieść sukces w krótkim okresie pracy, ponieważ ma duże doświadczenie w Premier League i Lidze Mistrzów, a także doświadczenie w prowadzeniu zespołów pełnych wysoko postawionych zawodników" - argumentuje ESPN. Ancelotti zna się też z największą gwiazdą Manchesteru United - Cristiano Ronaldo. Obaj pracowali razem w Realu Madryt (2013-2015).

Erik Ten Hag to trzeci trener, którego widzieliby w swoich szeregach przedstawiciele United. Holender pracuje w Ajaksie Amsterdam od 2017 roku. Jego aktualna umowa wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Wśród kandydatów padło też nazwisko selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, Luisa Enrique. Hiszpan zebrał cenne doświadczenie w FC Barcelonie (2014-2017). Kadrę prowadzi od 2018 roku. Ostatnim kandydatem jest za to obecny trener Ralf Rangnick. Jak pisze ESPN, Niemiec zaoferował się na kolejny rok.