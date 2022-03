Kolejny oligarcha na czarnej liście Unii Europejskiej. Klub Premier League ma problem

Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na Rosję i osoby blisko związane z Władimirem Putinem. "The Guardian" podaje, że w tym gronie znalazł się m.in. Alisher Usmanov. Jest to właściciel formy USM Holdings, która od kilku lat sponsoruje Everton FC.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawska Arena Ursynów przekazana do dyspozycji uchodźców

Unia Europejska ściga sprzymierzeńców Putina. Sponsor Evertonu trafił na czarną listę

Usmanov nie ma wpływu na decyzje sportowe podejmowane w angielskim klubie, jednak jest bliskim znajomym właściciela "The Toffies" Farhada Moshiriego. USM Holdings od 2017 roku sponsoruje klub i jego ośrodek treningowy. Wykupił także za 30 milionów funtów prawa do nazwy nowego stadionu Evertonu, który ma powstać do 2023 roku. Właściciel Evertonu zasiada natomiast w zarządzie firmy rosyjskiego oligarchy.

Niemiecki komentator poruszony zachowaniem Lewandowskiego. "Utożsamiam się"

Na Usmanova nałożono m.in. zakaz podróżowania po terytorium Unii Europejskiej. Zamrożono także jego aktywa. 68-latek uważany jest przez radę UE za prokremlowskiego oligarchę, którego łączą wyjątkowo bliskie stosunki z Władimirem Putinem. Rada UE uważa także, że Usmanov "aktywnie wspierał materialnie lub finansowo rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy".

Everton na razie nie skomentował sprawy. Nie wiadomo też, czy sytuacja ta będzie miała wpływ na lokalnego rywala "The Reds". Brytyjskie media są jednak zgodne, że przedstawiciele klubu zdecydowanie odetną się od Alishera Usmanova.

Przypomnijmy, że kilka dni temu pod naciskiem kibiców i mediów, z władzy w innym klubie Premier League,Chelsea, zrezygnował Roman Abramowicz. Miliarder następnie włączył się do rozmów pokojowych pomiędzy Rosją i Ukrainą.

"Jeśli Ukraina przestanie walczyć, to nie będzie już Ukrainy". Wstrząsające słowa piłkarza Szachtara