Trener Chelsea wypowiedział się ws. Abramowicza. "To dotyczy nas wszystkich"

Wskutek agresji Rosji na Ukrainę władze Wielkiej Brytanii przygotowują obecnie kolejny pakiet sankcji na rosyjskich oligarchów. Brytyjskie media, które szeroko opisują konflikt z punktu widzenia tamtejszego rządu, zwróciły uwagę, że premier Boris Johnson może ukarać między innymi Romana Abramowicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Dramatyczna relacja z bunkra piłkarza Szachtara. "Brakuje jedzenia, mleka, pieluch dla dzieci"

Politycy żądali ukarania Abramowicza

Jeden z najważniejszych rosyjskich oligarchów wielokrotnie był oskarżany o bliskie kontakty z Władimirem Putinem. Opozycyjne media, które szczegółowo analizowały ich relacje. Nazywały nawet właściciela Chelsea "prezydentem prezydenta Rosji". Po czwartkowej agresji Rosji na Ukrainę brytyjski parlament, z Izbą Gmin na czele domagał się ukarania Abramowicza.

Poseł Partii Pracy Chris Bryant przyznał, że Abramowicz nie powinien być dalej właścicielem Chelsea. - W ramach strategii mającej na celu położenie kresu nielegalnemu finansowania i szkodliwej działalność Rosji, Abramowicz pozostaje w kręgu podejrzenia ze względu na jego powiązania z państwem rosyjskim i jego publiczne powiązania z działalnością i praktykami korupcyjnymi. Z pewnością Abramowicz nie powinien już być właścicielem klubu piłkarskiego w tym kraju - powiedział.

Tuchel skomentował sytuację

W niedzielę Chelsea zagra z Liverpoolem w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Na przedmeczowej konferencji menedżer "The Blues" Thomas Tuchel przyznał, że w zupełności rozumie krytykę, która płynie z wielu stron w kierunku londyńskiego klubu.

- Nie powinniśmy udawać, że to nie jest problem. W tej chwili chciałbym skorzystać z mojego prawa do niekomentowania tej sytuacji, dopóki ostateczne decyzje nie zostaną podjęte. Nie możemy się jednak odciąć - zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje. Do pewnego stopnia rozumiemy też krytyczne wypowiedzi, które płyną w stronę reprezentowanego przez nas klubu - powiedział Niemiec.

Mateusz Klich solidaryzuje się z Ukrainą w walce z agresorami z Rosji

Menedżer Chelsea powiedział również, że "to nie jest coś, co nas nie dotyczy". - To nie odosobniona sytuacja, dzieje się tutaj, obok nas, w Europie, a my jesteśmy jej częścią. Nie możemy powiedzieć: "odłóżmy to na bok". To naprawdę nas dotyczy. Nie ma przed tym ucieczki, musimy się z tym zmierzyć i z tym żyć. Zamykanie drzwi nie pomoże, tak samo jak frazesy o skupianiu się na futbolu - dodał.