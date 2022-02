Domagają się odcięcia Abramowicza od Chelsea. "Długa lista współwinnych"

Właściciel klubu z Londynu od 2018 roku nie posiada wizy pierwszej rangi dla inwestorów, uprawniającej go do stałego zamieszkania i prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii. Stracił ją wskutek nałożenia przez ówczesną premier Theresę May sankcji na Rosję i wydaleniu 23 dyplomatów, co było reakcją na otrucie rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki w Salisbury.

REKLAMA

Zobacz wideo Korki i kolejki do bankomatów. Kijów reaguje na atak Rosji na Ukrainę. "Nie ma dokąd pójść. Z wyjątkiem cmentarza"

Brzęczek jednoznacznie o meczu Rosja - Polska. "Nie spodziewam się"

Problemy Abramowicza z wizą

Brytyjskie media podały, że mało prawdopodobne jest, aby 55-latek kiedykolwiek mógł ponownie otrzymać możliwość zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Tamtejsi urzędnicy ponoć posiadają szczegółowe instrukcje, które mają mu uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na stałe osiedlenie. Sprawą zajmuje się "Jednostka ds. Spraw Specjalnych" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Roman Abramowicz został w ostatni wtorek uznany przez brytyjskich parlamentarzystów za jednego z 35 oligarchów zidentyfikowanych przez rosyjskiego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Miał on stanowić "jeden z kluczowych czynników sprzyjających kleptokracji" kierowanej przez prezydenta kraju Władimira Putina.

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę Wielka Brytania zapowiadała nałożenie na kraj sankcji. Przy tej okazji Abramowicz zdecydowanie zaprzeczał, że jest blisko Kremla lub zrobił coś, co uprawniałoby urzędników do nałożenia na niego sankcji.

Politycy domagają się sankcji wobec Abramowicza

W 2018 roku Roman Abramowicz został obywatelem Izraela, dzięki czemu mógł wjechać do Wielkiej Brytanii na okres sześciu miesięcy. W październiku ubiegłego roku z kolei użył izraelskiego paszportu, aby odbyć krótką wycieczkę do Londynu. Teraz brytyjskie media twierdzą, że "każda próba ubiegania się przez oligarchę o wizę stałą prawie na pewno zostanie odrzucona".

We wtorek w Izbie Gmin posłanka Liberalnych Demokratów Layla Moran odczytała listę, na której znalazło się nazwisko Abramowicza wraz z innymi oligarchami, w tym inwestorem Arsenalu Aliszerem Usmanowem. Minister spraw zagranicznych Liz Truss odmówiła powiedzenia, czy Abramowicz zostanie objęty sankcjami, ale zasugerowała, że inni będą.

- Mamy długą listę współwinnych działań rosyjskich przywódców. Jeżeli Rosja odmówi wycofania swoich wojsk, możemy nadal podkręcać ogień, atakując więcej banków, elit i firm o dużym znaczeniu. Chodzi o zadawanie bólu Putinowi i degradację rosyjskiego systemu gospodarczego z biegiem czasu, celując w osoby bliskie Putinowi. Musimy uczynić to tak bolesnym, jak to tylko możliwe - komentowała Truss.

UEFA publikuje kolejne oświadczenie. Zmienia stanowisko po kompromitacji

Poseł Partii Pracy Chris Bryant przyznał nawet, że Abramowicz nie powinien być dalej właścicielem Chelsea. - W ramach rosyjskiej strategii HMG mającej na celu ukierunkowanie na nielegalne finansowanie i złośliwą działalność, Abramowicz pozostaje zainteresowany HMG ze względu na jego powiązania z państwem rosyjskim i jego publiczne powiązanie z działalnością i praktykami korupcyjnymi. HMG koncentruje się na zapewnieniu, że jego powiązania nie będą w stanie osiedlić się w Wielkiej Brytanii i użyje odpowiednich narzędzi, jakie ma do dyspozycji, w tym uprawnień imigracyjnych, aby temu zapobiec. To było prawie trzy lata temu, a jednak zrobiono w tym zakresie niezwykle niewiele. Z pewnością Abramowicz nie powinien już być właścicielem klubu piłkarskiego w tym kraju - powiedział.