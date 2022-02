Antonio Conte wyszedł i odpalił bombę po klęsce Tottenhamu

Tottenham w obecnym sezonie mocno rozczarowuje swoich kibiców. Po kiepskich wynikach osiąganych przez drużynę pod wodzą Nuno Espirito Santo, władze klubu zatrudniły w listopadzie Antonio Conte. Utytułowany Włoch, który święcił sukcesy trenerskie z Juventusem, Chelsea oraz Interem Mediolan, miał sprawić, że "Koguty" wrócą do ścisłej czołówki Premier League.

Tottenham skompromitował się w meczu z Burnley. Conte jest załamany

Jak na razie jednak z ambitnych planów niewiele wynika. W środę Tottenham zanotował już czwartą porażkę w ostatnich pięciu meczach. Niespodziewanie udało im się wygrać jedynie z Manchesterem City w miniony weekend. Tym razem londyńska ekipa uległa na wyjeździe 0:1 walczącemu o utrzymanie Burnley. O losach meczu zadecydowała 71. minuta i gol Bena Mee.

Po zakończeniu spotkania przed kamerami stanął trener Antonio Conte. Włoch był wyraźnie przybity. W pomeczowym wywiadzie zastanawiał się, czy jest właściwą osobą na właściwym miejscu.

- Przegraliśmy cztery z ostatnich pięciu meczów. Przyszedłem tutaj, by poprawić sytuację, ale nie wiem, może nie jestem w tym momencie wystarczająco dobry. To bardzo frustrujące. Ciężko pracuję, by wydobyć z zawodników to, co najlepsze - stwierdził.

- W ostatnich pięciu meczach gramy tak, jakbyśmy byli w strefie spadkowej, taka jest rzeczywistość. Może coś jest nie tak. Chcę wziąć odpowiedzialność, jestem otwarty na każdą decyzję. Chcę pomóc Tottenhamowi od pierwszego dnia mojej pracy. To nie jest w tej chwili właściwe, bym pobierał swoją pensję - kontynuował szkoleniowiec.

- Dużo pracujemy, ciężko pracujemy, Myślę, że robimy wszystko, aby się poprawić, ale to nie wystarcza, co jest bardzo frustrujące. Pierwszy raz w życiu poniosłem cztery porażki w pięciu meczach. Może nie jestem taki dobry - dodał Conte.

Menadżer Tottenhamu stwierdził także, że wszyscy w klubie muszą się zastanowić nad tym, jak wyjść z kryzysu. Zwrócił uwagę, że w klubie często zmieniają się trenerzy, filozofie, jednak nie zawodnicy. Może to świadczyć, że Conte jest sfrustrowany brakiem wzmocnień w styczniowym oknie transferowym.

Tottenham po rozegraniu 24 spotkań znajduje się na dziewiątym miejscu w tabeli Premier League. "Koguty" mają na koncie 39 punktów i tracą siedem "oczek" do czwartego aktualnie Manchesteru United. Ekipa z Old Trafford ma jednak o dwa mecze rozegrane więcej.

