Manchester United reaguje na konflikt na Ukrainie. Lot został odwołany

Manchester United i linie lotnicze Aeroflot są związani wieloletnią umową handlową, jednak tym razem władze klubu zdecydowały się zrezygnować z usług rosyjskiej marki. "Lot czarterowy do Hiszpanii - lot A359 zaplanowany na godzinę 16:00 - został odwołany" - informuje "The Athletic". Jak więc piłkarze Manchesteru United dotarli do Madrytu?

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Dzięki brytyjskim liniom lotniczym Titan Airways. Zgodnie z planem drużyna miała wylądować w Madrycie we wtorek wieczorem. Decyzja ta została podjęta wspólnie z firmą Aeroflot. Współpraca z tym przewoźnikiem pozostaje nie naruszona, jednak ze względu na napiętą sytuację obie strony uznały to za najlepsze rozwiązanie.

Manchester United zmienia linie lotnicze przed meczem Ligi Mistrzów. "Wspólna decyzja"

Dziennikarze "The Athletic" skontaktowali się z liniami lotniczymi, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Źródło podaje, że decyzję podjęto w momencie, gdy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił serię sankcji, jakie chciałby nałożyć na Rosję i nie tylko. Przypomnijmy, że premier Johnson uznał, że po ponownym ataku Rosji na Ukrainę, ukarane powinny zostać też rosyjskie firmy działające na terenie Wielkiej Brytanii. Dlatego sankcje zostaną nałożone też na banki, oligarchów czy kluby Premier League, których właścicielami bądź bliskimi współpracownikami są Rosjanie. Przykładem takiego klubu jest Chelsea, której właścicielem jest Roman Abramowicz.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Władze Wielkiej Brytanii zareagowały w ten sposób na działania Władimira Putina. W poniedziałek prezydent Rosji podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. W tych regionach pojawiły się też oddziały wojsk rosyjskich, co tłumaczono troską o pokój w regionie. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

Tomasz Frankowski i Parlament Europejski interweniują ws. finału Ligi Mistrzów

Jakie skutki może przynieść ponowny atak Rosji na Ukrainę? Jednym z nich może być odwołanie finału Ligi Mistrzów, który zaplanowany jest na 28 maja w Sankt-Petersburgu. We wtorek pojawiły się informacje o planowanym przeniesieniu finału przez UEFA, jednak federacja bardzo szybko zareagowała. "UEFA stale monitoruje sytuację. Na chwilę obecną nie ma planów zmiany miejsca rozegrania finału" - czytamy w oświadczeniu.