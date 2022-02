Dwóch faworytów do zastąpienia Rangnicka w Manchesterze United. Duże nazwiska

Ralf Rangnick zastąpił Ole Gunnara Solskjaera w roli szkoleniowca Manchesteru United na początku grudnia zeszłego roku. Czerwone Diabły w tym sezonie prezentują się poniżej oczekiwań - drużyna z Old Trafford zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze, ale odpadło z Middlesbrough w czwartej rundzie FA Cup. Poza słabszą grą regularnie w mediach pojawiają się informacje o konfliktach w drużynie, a według najnowszych informacji w takowy wpadł Harry Maguire oraz Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Media: Dwóch faworytów do zastąpienia Ralfa Rangnicka w Manchesterze United

Brytyjski portal "The Athletic" poinformował, że Manchester United rozpoczął już działania w kwestii zatrudnienia nowego trenera od następnego sezonu. Faworytami na to stanowisko są Mauricio Pochettino oraz Erik ten Hag. Problemem dla Manchesteru United jest to, że szkoleniowcy obecnie pracują odpowiednio dla PSG oraz Ajaksu Amsterdam, przez co negocjacje mogą być jednocześnie trudne i bardzo delikatne.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mauricio Pochettino był przymierzany do objęcia posady trenera Manchesteru United już po zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera, ale ostatecznie ta zmiana nie doszła do skutku. Klub ma też przygotowanych kandydatów na liście rezerwowej - mowa tutaj o Luisie Enrique oraz Julenie Lopeteguim, którzy są obecnie zatrudnieni w reprezentacji Hiszpanii oraz Sevilli. Ralf Rangnick będzie wciąż związany z Manchesterem United po zakończeniu sezonu, ponieważ będzie pełnił rolę doradcy.

Manchester United ma obecnie cztery punkty przewagi nad piątym West Hamem United, a w najbliższą środę zagra z Atletico Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.