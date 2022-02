Ronaldo bez przeszkód odejdzie z Man United, jeśli klub nie spełni jednego warunku

Po 26 kolejkach Premier LeagueManchester United ma na koncie 46 punktów i zajmuje czwarte miejsce, czyli ostatnie premiowaną grą w Lidze Mistrzów. Piąty w tabeli jest West Ham United, który traci cztery punkty do Manchesteru. O LM walczą także: Arsenal (42) i Tottenham (39). Ale Kanonierzy i Koguty mają na koncie zaledwie 23 spotkania. Wyścig o miejsce w TOP 4 będzie niezwykle zacięty i bardzo ważny. Od jego wyniku ma zależeć przyszłość Cristiano Ronaldo.

Jak twierdzi "Daily Mirror", brytyjski tabloid, Cristiano Ronaldo będzie chciał opuścić Manchester, jeśli klub nie awansuje do LM. Natomiast władze klubu nie mają mu z tego powodu robić przeszkód, choć kontrakt Portugalczyka wygasa dopiero latem 2023 roku i jest w nim opcja przedłużenia o rok.

Słyszysz Liga Mistrzów, myślisz Cristiano Ronaldo. Portugalczyk kocha te rozgrywki, ma nawet pseudonim "Mr. Champions". W karierze aż pięć razy wygrywał to trofeum. Po raz pierwszy w 2008 roku w barwach Manchesteru United. Następnie cztery razy w koszulce Realu Madryt (2014, 2016, 2017, 2018). Latem 2018 roku przeszedł do Juventusu, aby mu zapewnić upragniony triumf, ale przez trzy sezony nie dotarł nawet do półfinału rozgrywek.

Latem Juve sprzedało go za około 18 milionów euro do United. I na razie trudno o jednoznaczną ocenę jego drugiej przygody na Old Trafford. 37-latek ma na koncie 28 występów, 15 goli i trzy asysty. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem Manchesteru, ale część ekspertów i kibiców zarzuca mu, że zbyt rzadko angażuje się w grę defensywną zespołu.

Ile wart jest Ronaldo?

Ronaldo jest wyceniany na 35 milionów euro przez "Transfermarkt". W przeszłości plotkowano, że interesuje się nim Paris Saint Germain, które traktuje CR7 jako potencjalnego następcę Kyliana Mbappe, który może trafić latem do Realu Madryt.

Rozłam w szatni Manchesteru United

Angielskie media poinformowały o rozłamie w szatni Manchesteru United. Sprawa tyczyć się ma opaski kapitańskiej, którą nosi Harry Maguire, z czym nie zgadza się Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor, który ma wielki posłuch w szatni i ogromne poparcie młodszych zawodników, chciałby przejąć rolę kapitana od Maguire'a. Anglik zaś miał poczuć się niedoceniony i zlekceważony przez młodszych kolegów, wśród których wymienia się Scotta McTominay'a, Jadona Sancho czy Marcusa Rashforda. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.