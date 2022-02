Phil Foden stanął w obronie matki. Gwiazdor Man City wdał się w awanturę [WIDEO]

Manchester City przegrał 2:3 z Tottenhamem w 26. kolejce Premier League. To była pierwsza porażka mistrzów Anglii w lidze od 30 października 2021 roku i starcia z Crystal Palace (0:2). W ostatnich tygodniach piłkarze Manchesteru City stają się bohaterami w mediach społecznościowych z powodu swoich zachowań pozaboiskowych.

Po wygranej 4:1 z Fulham w Pucharze Anglii Jack Grealish czy Riyad Mahrez postanowili świętować sukces na mieście i zostali uwiecznieni przez kibiców, gdzie nie byli w najlepszym stanie. Jak to skomentował Pep Guardiola? - Jestem zły, ponieważ mnie nie zaprosili. Mam nadzieję, że następnym razem pójdziemy razem na obiad - stwierdził Hiszpan.

Phil Foden stanął w obronie matki podczas gali bokserskiej w Manchesterze. Wcześniej została trafiona w twarz

Jeden z internautów umieścił wideo na Twitterze z udziałem Phila Fodena. Kilkoro mężczyzn wypowiadało się krytycznie nt. zawodnika Manchesteru City, na co postanowiła zareagować jego matka Claire. Kobieta popchnęła jednego z mężczyzn, a później została uderzona w twarz. W tym momencie postanowił zareagować Phil Foden, mimo że jedna z osób zasugerowała mu, żeby trzymał się z daleka od całego zamieszania.

To nie był jednak jedyny raz, kiedy to Claire Foden wpadła w kłopoty. "The Sun" informował w maju zeszłego roku, że matka zawodnika Manchesteru City zaatakowała inną kobietę pod wpływem alkoholu, a efektem bójki były ślady po ukąszeniu oraz siniaki. Cała sytuacja miała miejsce na AO Arena w Manchesterze. Prawdopodobnie nagranie pochodzi z gali bokserskiej, która odbyła się z soboty na niedzielę, czyli po porażce Manchesteru City z Tottenhamem.

Na ten moment Manchester City nie zajął stanowiska wobec zachowania Phila Fodena. Pomocnik reprezentacji Anglii zagrał w 27 meczach Obywateli w tym sezonie, w których zdobył dziewięć bramek oraz zanotował sześć asyst. Jego umowa z Manchesterem City jest ważna do końca czerwca 2024 roku.