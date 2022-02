Sensacja w Anglii! Man City przegrywa u siebie po golu w 95 minucie meczu!

Strzelanie w hicie Premier League zaczęło się już w 4. minucie spotkania. Obrońcy Manchesteru City popełnili fatalny błąd, przez co w sytuacji sam na sam z Edersonem znalazł się Son. Koreańczyk, zamiast oddać strzał, podał do Kulusevskiego, który skierował piłkę do pustej bramki, wyprowadzając Tottenham na prowadzenie.

Piłkarze City rzucili się do odrabiania strat. I to przyniosło skutek już w 33. minucie. Sterling dośrodkował piłkę w pole karne, ale fatalny błąd popełnił Lloris. Bramkarz Tottenhamu chciał złapać piłkę, ale ta wypadła mu z rąk. Guendogan dopadł do piłki i doprowadził do wyrównania. Tym samym po pierwszej połowie był remis 1:1.

Harry Kane bohaterem Tottenhamu!

Po przerwie rozpoczął się show Harry'ego Kane'a. Anglik w 59. dopadł do piłki, dośrodkowanej w pole karne przez Sona i wyprowadził Tottenham na prowadzenie. Kilka minut później mógł trafić po raz drugi, jednak w sytuacji sam na sam lepszy był Ederson.

W doliczonym czasie gry piłkarze Manchesteru City otrzymali prezent od rywali. Silva dośrodkował piłkę w pole karne, a tam ręką zagrał Romero. Sędzia dopiero po analizie VAR dostrzegł przewinienie i podyktował rzut karny, który na gola zamienił Mahrez.

Harry Kane dał jednak znów o sobie znać. Kulusevski dośrodkował piłkę w pole karne, a Anglik w 95. minucie strzelił swojego drugiego gola - dającego zwycięstwo Tottenhamowi.

Porażka Manchesteru City oznacza, że do zespołu Pepa Guardioli zbliżył się Liverpool. Drużyna Jurgena Kloppa wygrała 3:1 z Norwich i ma już tylko 6 punktów straty do City, jednak ma rozegrany jeden mecz mniej.