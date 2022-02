Prawnicy Ronaldo grozili ofierze. Nowe informacje w sprawie oskarżeń o rzekomy gwałt

Sprawa z udziałem gwiazdora Manchesteru United i Kathryn Mayorgi dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Kobieta wyznała, że najpierw bawiła się z Cristiano Ronaldo, po czym Portugalczyk miał dopuścić się gwałtu w jednym z hoteli znajdujących się w Las Vegas.

Oskarżycielka nie zgadzała się ze stanowiskiem samego Cristiano Ronaldo, który potwierdził, że para odbyła stosunek seksualny. Według zeznań piłkarza kobieta miała wyrazić na to zgodę, ale ona kategorycznie zaprzeczała tej wersji zdarzeń.

Przedstawiciele Portugalczyka robili wszystko, aby sprawa nie wyszła na jaw. W związku z tym postanowili zaoferować kobiecie 375 tysięcy dolarów, a w zamian oczekiwali milczenia. Mayorga wówczas przystała na takie warunki, jednak po 10 latach zdecydowała się zabrać publicznie głos.

Prawnicy odpowiadający za interesy kobiety złożyli wniosek o unieważnienie umowy dotyczącej zapłaty za milczenie, ponieważ ich zdaniem klientka w chwili jej podpisywania miała ograniczoną poczytalność. Przedstawiciele Ronaldo stwierdzili z kolei, że jest to kłamstwo mające na celu próbę wyłudzenia większej kwoty pieniędzy.

Nowe informacje ws. oskarżeń Ronaldo o gwałt

Dziennikarze "The Sun" ujawnili najnowsze informacje dotyczące oskarżeń Cristiano Ronaldo o gwałt. Ich zdaniem, prawnicy Portugalczyka mieli w 2009 roku zagrozić Mayordze, że publicznie oskarżą ją o próbę wyłudzenia pieniędzy od piłkarza, po tym, gdy zgłosiła się na policję, by oskarżyć go o gwałt. Jak podkreślają, informacje pochodzą z transkrypcji dokumentów sądowych.

Co więcej, dziennikarze "The Sun" cytują treść maila, którego prawnicy mieli wysłać do Mayorgi. - Jeśli nadal będziesz o tym rozmawiać z policją, skończymy temat ugody i publicznie oskarżymy cię, że uprawiałaś seks za obopólną zgodą, a teraz starasz się wyłudzić pieniądze od sławnej osoby - takich słów mieli użyć prawnicy Ronaldo.

W kwietniu ubiegłego roku media informowały o tym, że Mayorga od Ronaldo domaga się 56 mln funtów odszkodowania, a jej obóz dysponuje listą 16 lekarzy i ekspertów mających potwierdzić zły stan psychiczny Mayorgi w 2010 roku. Wciąż dysponuje też blisko 200 dokumentami wykradzionymi przez hakerów z "Football Leaks", które też sprawiły, że śledztwo ws. rzekomego gwałtu Ronaldo w 2018 roku zostało wznowione.