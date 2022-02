Media: Rozłam w szatni Manchesteru United. Ralf Rangnick reaguje

Obecny sezon jest kolejnym, w którym Manchester United gra poniżej oczekiwań. Zespół zajmuje 4. miejsce w lidze z ogromną stratą do lidera, a jego gra, mimo potężnych, letnich wzmocnień, pozostawia wiele do życzenia.

Manchester United ma jednak problemy nie tylko na boisku, ale też w szatni. W ostatnich tygodniach angielskie media informowały, że zawodnicy nie są zadowoleni ze stylu pracy i metod Ralfa Rangnicka, który do końca sezonu pełni funkcję tymczasowego trenera.

W ostatnich dniach drużynie przybył kolejny problem. "Mirror" poinformował o rozłamie w szatni Manchesteru United. Sprawa tyczyć się ma opaski kapitańskiej, którą nosi Harry Maguire, z czym nie zgadza się Cristiano Ronaldo.

Rozłam w szatni Manchesteru United?

Portugalski gwiazdor, który ma wielki posłuch w szatni i ogromne poparcie młodszych zawodników, chciałby przejąć rolę kapitana od Maguire'a. Anglik zaś miał poczuć się niedoceniony i zlekceważony przez młodszych kolegów, wśród których wymienia się Scotta McTominay'a, Jadona Sancho czy Marcusa Rashforda.

Na konferencji prasowej do tych spekulacji odniósł się sam Rangnick. - To kompletne bzdury, nigdy nie rozmawiałem z zawodnikami o możliwości zmiany kapitana. Nigdy nie mieliśmy żadnych wątpliwości, Harry będzie pełnił tę funkcję co najmniej do końca sezonu - powiedział Niemiec.

- Nie jestem zły ani sfrustrowany, bo wiem, że to nie jest prawdą. Nie skupiam się na głupotach, tylko na przygotowaniu zespołu do kolejnego meczu. Atmosfera w szatni jest najlepsza od kilku tygodni - dodał trener Manchesteru United, który we wtorek wygrał z Brighton 2:0 i awansował w tabeli.

W niedzielę zespół Rangnicka zagra na wyjeździe z Leeds United, a w środę zagra w Madrycie z Atletico w 1/8 finału Ligi Mistrzów.