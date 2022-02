Trener Chelsea nie pozostawia złudzeń ws. walki o tytuł. "Taka jest rzeczywistość"

Po zwycięstwie w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów Chelsea miała nadzieję na odzyskanie mistrzostwa Anglii. W tym celu klub ze Stamford Bridge kupił Romelu Lukaku, płacąc za niego Interowi Mediolan ponad 100 milionów euro.

Belg graj jednak słabo i nie strzela wielu goli, a drużyna Thomasa Tuchela nie była w stanie nawiązać walki z Manchesterem City, który pewnie prowadzi w tabeli. Chociaż na początku sezonu to Chelsea była liderem Premier League, to od początku grudnia londyńczycy wygrali raptem cztery z 11 meczów ligowych, tracą szanse na mistrzowski tytuł.

Tuchel bez wiary w mistrzostwo

Obecnie Chelsea traci do Manchesteru City aż 16 punktów. Jej sytuacji wcale nie poprawia jeden zaległy mecz do rozegrania. To spotkanie z Arsenalem, które zostało przełożone z powodu klubowych mistrzostw świata, w których zespół Tuchela niedawno brał udział i triumfował.

- 16 punktów to za dużo. Wymagamy od siebie więcej, ale taka jest rzeczywistość. Aby osiągać swoje cele, potrzebna jest realna ocena. Nie powinniśmy myśleć o wygraniu Premier League. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że walczymy o czołową czwórkę, co jest wielką rzeczą w Premier League - powiedział Tuchel na konferencji prasowej przed sobotnim meczem z Crystal Palace.

I dodał: - Potrzebujemy więcej cierpliwości. Wymagamy wiele od naszych napastników, ale jest wiele czynników, dlaczego tak to wygląda. Są drużyny, które polegają na jednym napastniku, który strzela gole, są ekipy, gdzie bramki rozkładają się na wielu zawodników, jak np. w Manchesterze City. Oba schematy są w porządku - komentując słabą formę Lukaku.