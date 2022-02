Nowe informacje ws. transferu Pogby. Kolejne opcje dla Francuza

Po znakomitym rozpoczęciu obecnego sezonu i zanotowaniu siedmiu asyst w pierwszych czterech ligowych spotkaniach, w kolejnych tygodniach Pogba był wykluczony z gry najpierw z powodu zawieszenia, a potem kontuzji uda. 28-latek nie wywiera obecnie znaczącego wpływu na grę "Czerwonych Diabłów", a do tego wciąż nie przedłużył kontraktu.

Przyszłość Pogby wciąż owiana tajemnicą

Paul Pogba jest jednym ze zdecydowanie najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League. Dotychczas w kontekście jego ewentualnego transferu brytyjskie media najczęściej wymieniały PSG, które potencjalnie miało być jednym z niewielu klubów będących w stanie sprostać wymaganiom finansowym Francuza.

Najnowsze doniesienia mediów sugerują jednak, że Pogba wcale nie musi wyjeżdżać z Anglii. Co jednak najciekawsze, sam zawodnik wcale nie jest pewien, czy swoją karierę będzie kontynuował w Manchesterze United. 28-latek jest ponoć otwarty na wysłuchanie ofert z innych klubów rywalizujących na co dzień w Premier League.

Szereg klubów zainteresowanych Pogbą

Podobnie jak w przypadku PSG, potencjalne wysokie wymagania finansowe sprawiają, że o zatrudnieniu francuskiego pomocnika mogą myśleć jedynie najbogatsze kluby z angielskiej ligi. Z tego powodu media przekazały, że sprowadzeniem Pogby realnie mogą być zainteresowane takie ekipy, jak Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea czy Newcastle.

W związku z coraz częstszymi pogłoskami wiążącymi francuskiego pomocnika z innymi klubami przynajmniej na ten moment trudno oczekiwać, aby 28-latek przedłużył swój wygasający wraz z końcem czerwca obecnego roku kontrakt. Jeśli jednak Manchester United byłby w stanie przekonać Francuza do pozostania na Old Trafford, według mediów mógłby on oczekiwać propozycji opiewającej nawet na 500 tysięcy funtów tygodniowo.